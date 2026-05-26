Chuyện tình chị em của cặp đôi ca sĩ, khiến mạng xã hội "đứng ngồi không yên"

Mới đây, Tăng Duy Tân tiếp tục chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch Côn Đảo ở Instagram. Trong đó, gây chú ý nhất là khoảnh khắc tình cảm đi chung xe máy của cặp đôi. Nữ ca sĩ từ phía sau còn đặt tay lên eo của Tăng Duy Tân đầy tình cảm. Kèm với bức hình này, nam ca sĩ 9x viết dòng chú thích: "Anh có thể viết ra hơn trăm hơn ngàn lời...". Đặc biệt thời gian gần đây, nam ca sĩ sinh năm 1995 liên tục đăng tải những khoảnh khắc có sự xuất hiện của Bích Phương, netizen cho rằng cặp đôi ngày càng thoải mái công khai mối quan hệ.

Tăng Duy Tân xả kho ảnh đi du lịch Côn Đảo bên Bích Phương. Ảnh: IGNV.

Không chỉ riêng bài đăng này, nếu theo dõi Instagram của Tăng Duy Tân thời gian gần đây, khán giả dễ dàng nhận ra Bích Phương xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Từ ảnh du lịch, tụ họp bạn bè đến những khoảnh khắc đời thường, cả hai liên tục đồng hành cùng nhau. Dù không nhắc trực tiếp đến chuyện yêu đương, cách nam ca sĩ thoải mái đăng ảnh chung khiến netizen cho rằng cặp đôi gần như không còn muốn giấu.

Cặp đôi đi chung một xe, có những tương tác tình cảm. Ảnh: IGNV.

Nghi vấn tình cảm giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân bắt đầu râm ran từ cuối năm 2023 đến đầu 2024. Khi đó, cư dân mạng liên tục soi ra loạt "hint" đáng ngờ như dùng đồ đôi, check-in cùng địa điểm hay thậm chí bị nghi đã sống chung nhà. Dù bị gọi tên khắp các diễn đàn mạng xã hội, cả hai vẫn giữ thái độ im lặng, không lên tiếng xác nhận.

Giữa lúc tin đồn hẹn hò còn chưa hạ nhiệt, tháng 3/2024, Bích Phương chính thức trở lại đường đua Vpop với ca khúc Nâng Chén Tiêu Sầu do chính Tăng Duy Tân sáng tác. Không lâu sau đó, đến cuối năm 2024, nữ ca sĩ tiếp tục xuất hiện trong MV Ikigai của Tăng Duy Tân như một màn kết hợp đầy ăn ý khiến dân tình càng thêm "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Cặp đôi vướng tin hẹn hò từ năm 2024.

Sau hơn một năm liên tục bị đồng nghiệp lẫn khán giả ghép đôi, đến tháng 4/2026, Tăng Duy Tân cuối cùng cũng có động thái được xem như công khai chuyện tình cảm.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tăng Duy Tân chia sẻ hình ảnh cùng Bích Phương đi du lịch ở Huế. Nam ca sĩ đính kèm lời nhắn ngọt ngào: "Dắt em về nơi âm nhạc của anh được sinh ra".

Tăng Duy Tân công khai đăng ảnh bên Bích Phương.

Đây cũng là lần đầu tiên giọng ca sinh năm 1995 công khai hình ảnh bên Bích Phương sau nhiều đồn đoán của công chúng. Loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích của khán giả.

Trên Instagram, tài khoản của Tăng Duy Tân chỉ theo dõi một mình Bích Phương. Cặp đôi cũng thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, xuất hiện chung tại các sự kiện âm nhạc và thời trang.

Chủ nhân bản hit "Bên trên tầng lầu" cũng thường xuyên dành những lời ngọt ngào gửi đến nửa kia. Anh đăng ảnh của Bích Phương và viết: "Nếu bình yên hóa thành hình người thì nó vẫn không thể đẹp bằng em".

Trước đó, tại một sân khấu âm nhạc diễn ra vào tối 8/3, Tăng Duy Tân còn tặng hoa và bày tỏ tình cảm với Bích Phương khiến nữ ca sĩ tỏ ra ngại ngùng.

Tăng Duy Tân tặng hoa Bích Phương trên sân khấu.

Trong lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm, Bích Phương nói: "Tình yêu đúng nghĩa là tình yêu không có chữ trách nhiệm. Mình tự cảm thấy có trách nhiệm với người ta thì mình làm như thế. Khi hai người đứng đối diện với nhau và nói cô phải có trách nhiệm với tôi, anh phải có trách nhiệm với tôi thì tình yêu ấy bị biến chất chữ tình yêu đi.

Tôi nghĩ tình yêu không phải một danh từ, nó chỉ là một tính từ nói lên trạng thái cảm xúc của mình. Chúng ta không nên quàng trách nhiệm lên nó. Trách nhiệm trong tình yêu là tự nguyện từ cả hai người, chứ không phải là cả hai ra điều kiện với nhau".

Chuyện tình Bích Phương - Tăng Duy Tân được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Tăng Duy Tân sinh năm 1995, quê Quảng Trị. Anh là cháu nhạc sĩ Trần Hoàn và em họ ca sĩ Tùng Dương. Nam ca sĩ từng vào Tp.HCM lập nghiệp và dần khẳng định dấu ấn riêng trong Vpop qua loạt ca khúc gây tiếng vang như: Tình đầu, Ngây thơ, Dạ vũ, Bên trên tầng lầu hay Cắt đôi nỗi sầu. Với màu sắc âm nhạc hiện đại cùng chất giọng đặc trưng, nam ca sĩ nhanh chóng trở thành cái tên được giới trẻ yêu thích trong những năm gần đây.

Bích Phương sinh năm 1989, quê Quảng Ninh. Cô được biết đến khi lọt top 7 Vietnam Idol 2010. Trong sự nghiệp, nữ ca sĩ sở hữu nhiều bản hit như Có khi nào rời xa, Mình yêu nhau đi, Gửi anh xa nhớ, Bùa yêu... Năm 2025, cô tiếp tục giành được tình cảm của khán giả tại chương trình Em xinh say hi.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn