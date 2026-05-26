Thanh niên mua hộp xôi phát hiện dòi lúc nhúc bên trong, chủ cơ sở nói do không kiểm tra kỹ

Ngày 25/5, trên trang Facebook cá nhân có tên T.K đã đăng tải nội dung phản ánh phát hiện dòi xuất hiện trong hộp xôi mua tại tiệm bánh mì tên H.P tại thôn Nam Đông (xã Cồn Tiên, Quảng Trị). Những hình ảnh trong clip khiến người xem không khỏi kinh hãi và lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm.

Nắm bắt được thông tin lan truyền trên mạng xã hội, chiều 25/5, Công an xã Cồn Tiên (Quảng Trị) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc. Thanh Niên dẫn kết quả xác minh ban đầu, theo đó vào lúc 8 giờ sáng ngày 25/5, em N.T.N (17 tuổi, ở xã Cồn Tiên) đến tiệm bánh mì H.P mua 5 hộp xôi thập cẩm mang về nhà ăn cùng gia đình. Trong đó có 4 hộp được ăn hết, 1 hộp chưa sử dụng.

Khoảng 15 phút sau, người nhà của N. mở hộp xôi còn lại ra ăn thì phát hiện bên trong có nhiều dòi. Sau đó, em N. đã mang hộp xôi đến tiệm bánh mì để phản ánh vụ việc. Bà T.T.T.H (44 tuổi, ở cùng xã Cồn Tiên) người bán xôi cho N. đã tiếp nhận lại hộp xôi và hoàn trả số tiền đã bán cho N.

Đoạn clip ghi lại sự việc khiến nhiều người kinh hãi.

Khi làm việc với công an xã Cồn Tiên, bà H. thừa nhận do sơ suất trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm, không kiểm tra kỹ trước khi bán cho khách nên dẫn đến việc xuất hiện dòi trong thức ăn. Tại cơ sở này có 2 người phụ nữ trực tiếp bán hàng và 1 người đàn ông chế biến thực phẩm.

Về hồ sơ pháp lý, bà H. xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh và hồ sơ khám sức khỏe cá nhân. Tuy nhiên, bà không xuất trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chỉ cung cấp bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.

Hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện ngộ độc thực phẩm hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe do mua đồ ăn tại cơ sở bán bánh mì H.P. này. Chính quyền và đơn vị chức năng xã Cồn Tiên tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tác giả: Hương Trà (T/H)

Nguồn tin: Phụ nữ mới