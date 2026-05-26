Nóng: Iran tấn công tàu trên biển, Mỹ không kích ở vịnh Ba Tư

Kênh Al Jazeera dẫn nguồn tin từ Iran cho biết tiếng súng hạng nặng nghe thấy gần Bandar Abbas, miền Nam nước này, bắt đầu sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhắm mục tiêu vào một tàu trên biển, tiếp theo đó là các chiến đấu cơ của Mỹ tấn công các tàu hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trên vịnh Ba Tư.

Theo nguồn tin này, vài binh sĩ Hải quân IRGC đã thiệt mạng và "tình hình hiện vẫn đang cập nhật".

Sự việc diễn ra cùng lúc với nhiều vụ nổ được nghe thấy vào ngày 26-5 trên khắp miền Nam Iran, bao gồm cả thành phố cảng chiến lược Bandar Abbas gần eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang dù các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột rộng lớn hơn tại Tây Á vẫn đang diễn ra.

Tiêm kích của Hải quân Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln trên biển Ả Rập. Ảnh: Hải quân Mỹ

Hãng thông tấn bán chính thức Far đưa tin nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại Bandar Abbas, thành phố cảng phía Nam quan trọng của Iran nằm dọc theo một trong những tuyến đường vận chuyển dầu mỏ huyết mạch của thế giới.

Theo hãng thông tấn này, các âm thanh giống như tiếng nổ cũng được ghi nhận tại các thị trấn ven biển Sirik và Jask dọc theo vịnh Oman.

Người dân tại Bandar Abbas cho biết nhiều vụ nổ liên tiếp xảy ra chỉ trong vòng vài phút, gây ra sự lo ngại trên khắp vùng duyên hải.

Tuy nhiên, giới chức Iran vẫn chưa chính thức làm rõ nguồn gốc hay bản chất của các vụ nổ này.

Giữa những thông tin hỗn loạn, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận lực lượng Mỹ đã thực hiện các biện pháp mà họ mô tả là "các cuộc không kích tự vệ" nhắm vào các mục tiêu quân sự ở miền Nam Iran.

Phát biểu với Fox News, người phát ngôn CENTCOM, ông Timothy Hawkins cho biết: "Lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ ở miền nam Iran nhằm bảo vệ binh sĩ của chúng tôi trước các mối đe dọa từ lực lượng Iran".

Ông Hawkins nêu rõ các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm các bệ phóng tên lửa và tàu thuyền Iran bị cho là đang tìm cách triển khai thủy lôi.

Dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ, Fox News cho biết hai tàu của Iran liên quan đến IRGC được cho là đã bị "bắt quả tang" khi đang rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Lực lượng Mỹ báo cáo đã phá hủy cả hai phương tiện này, đồng thời tấn công một trận địa tên lửa đất đối không ở Bandar Abbas được cho là đang nhắm vào các vị trí chiến đấu của Mỹ.

Hai nguồn tin rành rẽ vụ việc nhận định: "Đây là các cuộc tấn công mang tính phòng vệ", đồng thời cho biết thêm rằng hoạt động quân sự này không nhất thiết đồng nghĩa với việc các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra bị đổ vỡ.

Tác giả: Huệ Bình

Nguồn tin: Báo Người lao động