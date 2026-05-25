Độc đáo du lịch mùa vải chín ở Hải Phòng

Khách du lịch từ các nơi đổ về tham quan khu du lịch sinh thái mùa vải chín

Khu Đồng Mẩn có diện tích hơn 5 ha, chủ yếu trồng vải thiều. Vào mùa quả chín, những vườn vải sai trĩu quả, đỏ rực tạo nên khung cảnh đặc trưng của miền quê Thanh Hà, thu hút đông đảo du khách tới tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm thu hoạch vải cùng người dân địa phương. Không chỉ được thưởng thức vải thiều tươi ngay tại vườn, du khách còn được trải nghiệm chèo thuyền, thưởng thức chè sen, chơi các trò chơi dân gian và hòa mình vào không gian yên bình của làng quê.

Từ năm 2015 đến nay, Đồng Mẩn dần trở thành điểm tham quan, trải nghiệm hấp dẫn đối với người dân và du khách trong và ngoài thành phố. Mỗi năm, khu sinh thái đón khoảng 5.000 – 6.000 lượt khách tới tham quan, trải nghiệm. Ngoài mùa vải chín, nhiều du khách vẫn lựa chọn đến Đồng Mẩn vào các thời điểm khác trong năm để tận hưởng không khí trong lành, không gian xanh mát và nhịp sống yên bình nơi vùng quê ven sông.

Dù mới bước vào vụ vải thiều năm 2026, nhưng hiện đã có nhiều đoàn khách trong, ngoài thành phố và một số tỉnh lân cận đến tham quan, trải nghiệm tại khu du lịch sinh thái vải thiều Đồng Mẩn.

Để phục vụ người dân và du khách trong mùa vải năm nay, khu du lịch đã được chỉnh trang nhiều hạng mục mới, tạo diện mạo khang trang, gần gũi và hấp dẫn hơn. Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc ưu tiên sử dụng các sản phẩm từ mây tre đan thay thế đồ nhựa dùng một lần. Từ giỏ đựng vải, khay đựng hoa quả, vật dụng trang trí đến các khu check-in đều sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường, góp phần tạo không gian mộc mạc, gần gũi thiên nhiên và lan tỏa thông điệp du lịch xanh.

Tác giả: V.Hùng

Nguồn tin: giadinhonline.vn