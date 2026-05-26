Nghệ An tiếp nhận toàn diện Làng trẻ em SOS Vinh và Trường Hermann Gmeiner Vinh

Đại diện Làng trẻ em SOS Việt Nam ký kết biên bản bàn giao với lãnh đạo các Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện Làng trẻ em SOS Việt Nam và cán bộ, giáo viên, nhân viên của hai đơn vị.

Theo quyết định được công bố tại buổi lễ, việc bàn giao bao gồm toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, nguồn tài chính, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như các trẻ em và học sinh đang được nuôi dưỡng, học tập tại đây.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Minh Giang, Giám đốc quốc gia Làng trẻ em SOS Việt Nam cho biết, sau hơn 30 năm hoạt động, Làng trẻ em SOS Vinh đã trở thành mái ấm của nhiều trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Bà ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh Nghệ An và các sở, ngành trong suốt quá trình phát triển của mô hình này.

Đại diện Làng trẻ em SOS Việt Nam cũng cho biết, sau khi chuyển giao, đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí vận hành trong năm 2026 nhằm bảo đảm hoạt động ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp. Đồng thời, việc thay đổi tên gọi, thương hiệu và logo sẽ được thực hiện theo quy định của SOS Quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đánh giá cao những đóng góp của tổ chức SOS Quốc tế và Làng trẻ em SOS Việt Nam đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em tại địa phương trong nhiều năm qua.

Theo phân công mới, Làng trẻ em SOS Vinh sẽ được giao cho Sở Y tế quản lý, còn Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh do Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp điều hành theo mô hình đơn vị công lập trực thuộc tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục về biên chế, chế độ tiền lương cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, đặc biệt là các mẹ và các dì tại Làng trẻ em SOS, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến đời sống và công việc của người lao động.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em tại hai đơn vị sau tiếp nhận. Đối với Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh, tỉnh đang nghiên cứu phương án đổi tên phù hợp với quy định hiện hành và định hướng phát triển trong hệ thống giáo dục công lập.

Kết thúc buổi lễ, đại diện Làng trẻ em SOS Việt Nam đã ký biên bản bàn giao với lãnh đạo Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đánh dấu việc chuyển giao chính thức sang mô hình quản lý mới.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn