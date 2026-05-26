Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với lãnh đạo các xã: Quế Phong, Mường Quàng, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành; lãnh đạo các địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Quế Phong Trương Minh Cương báo cáo tình hình kinh tế - xã hội các xã thời gian vừa qua

Các xã: Quế Phong, Tiền Phong, Thông Thụ, Tri Lễ và Mường Quàng được sáp nhập từ 13 xã, thị trấn của huyện Quế Phong cũ. Các xã đều có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 75%, là xã khu vực III - xã đặc biệt khó khăn, đơn vị hành chính loại I. Đảng ủy, chính quyền các xã luôn chủ động nắm bắt tình hình, phát huy nội lực, tăng cường đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, kinh tế các xã tiếp tục có bước phát triển ổn định; sản xuất nông, lâm nghiệp được duy trì; thương mại, dịch vụ có chuyển biến tích cực; nhiều mô hình phát triển kinh tế được duy trì và nhân rộng. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã đều tăng so với trước khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Xã Quế Phong tốc độ tăng trưởng năm 2025 đạt 7,35%; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,34 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 14,5%, hộ cận nghèo 28,55%; tổng thu ngân sách đạt 349,598 tỷ đồng, bằng 198,1 % dự toán.

Xã Tiền Phong tốc độ tăng trưởng năm 2025 đạt 7,94%; thu nhập bình quân đầu người đạt 28,0 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 26,66%, hộ cận nghèo 34,29%; tổng thu ngân sách đạt 244,12 tỷ đồng, bằng 173,08 % dự toán.

Xã Thông Thụ tốc độ tăng trưởng năm 2025 đạt 8,44%; thu nhập bình quân đầu người đạt 31,21 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 22,1%, hộ cận nghèo 28,53%; tổng thu ngân sách đạt 156,286 tỷ đồng, bằng 124% dự toán.

Xã Tri Lễ tốc độ tăng trưởng năm 2025 đạt 7,5%; thu nhập bình quân đạt 18,09 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,07%; tổng thu ngân sách năm 2025 đạt 248,514 tỷ đồng, đạt 185,4 % dự toán.

Xã Mường Quàng tốc độ tăng trưởng năm 2025 đạt 7,41%; thu nhập bình quân đầu người đạt 18,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 35,1 %, hộ cận nghèo 39,25 %; tổng thu ngân sách đạt 279,891 tỷ đồng, bằng 139% dự toán.

Phong trào xây dựng nông thôn mới tại các xã tiếp tục được hưởng ứng sâu rộng; các xã tập trung huy động Nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh.

Công tác quản lý tài chính - ngân sách, tài sản công được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; các xã chủ động phân bổ, điều hành ngân sách, ưu tiên cho các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội. Thu ngân sách trên địa bàn các xã cơ bản đạt và vượt dự toán giao. Công tác đầu tư công, giải ngân vốn và triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia được tập trung chỉ đạo thực hiện.

Công tác tài nguyên, môi trường, đất đai, quản lý bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường. Văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững

Tuy nhiên, các xã đều là địa bàn miền núi, biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao; nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường liên xã, đường vào các bản vùng sâu, vùng biên giới xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên bị sạt lở vào mùa mưa bão. Nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Hiện nay thực tế số lượng cán bộ công chức, nhất là công chức chuyên môn đang còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể đang đảm nhiệm, đặc biệt ở các lĩnh vực như tài chính, xây dựng, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế…

Bí thư Đảng ủy xã Tiền Phong Sầm Văn Duyệt đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn

Bí thư Đảng ủy xã Mường Quàng Sầm Thị Thanh nên một số khó khăn trong quá trình hoạt động

Để phát triển kinh tế cho các xã vùng cao Tây Bắc tỉnh Nghệ An, tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư, mở rộng tuyến đường quốc lộ 48 để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại và phát triển kinh tế, du lịch miền tây. Đối với đầu tư công giai đoạn 2026-2031, đề nghị UBND tỉnh đầu tư các công trình trên địa bàn xã đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, bởi nếu phân bổ về cho UBND xã làm chủ đầu tư sẽ không đảm bảo được nguồn kinh phí khi triển khai xây dựng các công trình lớn. Đề nghị tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách để thu hút các doanh nghiệp đầu tư các nhà máy chế biến dược liệu; điều chỉnh quy hoạch các loại rừng trên địa bàn các xã để bàn giao thêm đất sản xuất cho người dân…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị các xã tập trung xây dựng quy hoạch gắn với quy hoạch vùng; tiếp tục duy trì diện tích trồng lúa nước, phát triển chăn nuôi; nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc rừng

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng trả lời các nội dung liên quan đến việc bố trí, đào tạo cán bộ làm việc tại các xã

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Danh Hùng đề nghị các xã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để điều chỉnh quy hoạch các loại rừng

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Hồng Tuấn trả lời các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận sự đoàn kết của lãnh đạo, cán bộ, công chức các xã; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả của chính quyền các xã khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp nhưng các xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, muốn các xã miền tây Nghệ An phát triển thì Trung ương và tỉnh phải đầu tư phát triển tuyến đường 7 và tuyến đường 48; các xã đồng bằng, các phường phải tập trung phát triển để hỗ trợ các xã miền Tây.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã phải tập trung xây dựng quy hoạch trên cơ sở quy hoạch tỉnh, quy hoạch huyện Quế Phong cũ. Trong quý IV/2026, các xã phải hoàn thành quy hoạch. Sở Xây dựng cử cán bộ để hỗ trợ các xã xây dựng quy hoạch.

Bên cạnh đó, phải tập trung xây dựng Đảng, phát triển đảng viên và đào tạo cán bộ. Tỉnh sẽ phân cấp, thực hiện chính sách đặc thù trong tuyển dụng cán bộ làm việc tại các xã vùng miền núi khó khăn. Các xã phải xây dựng các quy chế, chương trình làm việc cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2026. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các địa phương phải dành cán bộ có chuyên môn giỏi các lĩnh vực tài nguyên môi trường, xây dựng, kinh tế… để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương để quy hoạch các mỏ vật liệu phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn các xã. Nghiên cứu các giống cây, con phù hợp; đề xuất các cơ chế, chính sách để khuyến khích người dân sản xuất phát triển.

Các địa phương rà soát lại nguồn gốc đất đai để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tập trung thực hiện giải ngân vốn đấu tư công; phối hợp với các Sở, ngành để làm rõ các nguyên nhân, đề ra các giải pháp tháo gỡ. Bên cạnh đó, các xã tập trung thực hiện chuyển đổi số; đẩy nhanh tiến độ thi công các trường phổ thông nội trú liên cấp; thực hiên các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…

