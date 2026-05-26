Cảnh sát Thái Lan giả gái để bắt kẻ buôn bán ma túy

5 sĩ quan nam và một đồng nghiệp nữ thuộc đồn cảnh sát huyện Tha Luang, tỉnh Lopburi đã hóa trang thành một nhóm vũ công nữ để tiếp cận Mekha Fa-wap-wap, nghi phạm buôn bán ma túy, trong lễ hội đường phố ở tỉnh Lopburi, cách Bangkok khoảng 145 km về phía bắc.

Nhờ chiến thuật hóa trang này, họ đã bắt được Fa-wap-wap cùng tang vật là 53 viên ma túy đá và 211 túi nilon được cho là dùng để bán ma túy. Cảnh sát cũng tịch thu một chiếc điện thoại di động bị nghi ngờ được sử dụng để điều hành đường dây đánh bạc bất hợp pháp.

Nhóm cảnh sát trong trang phục vũ công và nghi phạm bị còng tay. Ảnh: Facebook/Đồn cảnh sát huyện Tha Luang

Fa-wap-wap sau đó bị buộc tội tàng trữ và buôn bán ma túy, vận hành trò chơi đánh bạc trực tuyến trái phép.

"Chúng tôi không muốn ra ngoài bắt người kiểu này vì thuê trang phục rất tốn kém", tài khoản Facebook của đồn cảnh sát Tha Luang ngày 21/5 cho biết, kèm ảnh các cảnh sát mặc váy sặc sỡ đính kim sa lấp lánh, đứng sau nghi phạm bị còng tay và tang vật.

Cảnh sát Thái Lan từ lâu đã nổi tiếng với những màn cải trang độc đáo để bắt tội phạm. Hồi tháng 2, cảnh sát Bangkok đã mặc trang phục múa lân để theo dõi và bắt nghi phạm trộm cắp cổ vật Phật giáo trong suốt dịp Tết Nguyên đán.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: vnexpress.net