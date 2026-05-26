Người lao động oằn mình mưu sinh giữa “chảo lửa” miền Trung

Nhiều địa phương ở miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, tại một số nơi nhiệt độ cao vượt ngưỡng kỷ lục, người dân vất vả mưu sinh ở cái nắng như “chảo lửa”. Từ lao động bốc vác, tài xế xe ôm công nghệ, shipper đến người bán hàng rong, công nhân xây dựng…, tất cả đều chịu tác động trực tiếp của nắng nóng kéo dài.
Đỉnh điểm khoảng thời gian từ 11h đến 14h, nền nhiệt ngoài trời đo được vượt ngưỡng 40 độ C. Người lao động phải tìm mọi cách chống chọi, thích nghi với nắng nóng, vất vả mưu sinh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Giữa cái nắng như đổ lửa, ở khu vực chợ Vinh nhiều lao động phải gồng mình mưu sinh. Những lao động ở đây không thể chọn được thời gian, hễ có xe hàng thì phải “chạy” để làm việc. Công việc của họ nhận bốc hàng từ chợ đầu mối ra bến xe chợ Vinh. Nắng cộng với hơi nóng từ mặt đường lên như vắt kiệt sức người dân lao động nơi đây.
Ông Nguyễn Văn Lâm, 70 tuổi, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An - cho biết, bản thân đã làm nghề bốc vác hơn 36 năm. Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng người đàn ông này vẫn phải gồng mình mưu sinh. “Đợt này nắng nóng đỉnh điểm như vắt kiệt sức của người lao động. Mặc dù, phải bù nước liên tục nhưng vẫn không đủ. Công việc này không thể chọn được thời gian để làm việc. Hễ có khách gọi đi bốc hàng là phải “chạy”. Mỗi ngày kiếm được 100.000 – 150.000 nhưng vẫn thấy vui vì đang có công việc để làm. Bởi tuổi như tôi khó có thể kiếm được một công việc phù hợp hơn”, ông Lâm chia sẻ.
Một người đàn ông tranh thủ lúc chờ việc ngồi nghỉ ngơi trên chiếc xe bốc hàng của mình
Nghỉ hè, bé trai theo bố mẹ đi làm sớm, nằm chợp mắt trên đống hàng hoá dưới gốc cây.
"Giờ vàng" của những người shipper là từ 10h-13h, đó là khoảng thời gian người dân văn phòng đặt đồ ăn. Để chống chọi với nắng nóng, họ phải trang bị kín mít từ áo khoác, khẩu trang đến kính mát để hạn chế tác động trực tiếp của tia UV đang ở mức nguy hại. “Giờ cao điểm trong phải chạy từ 10h – 12h. Đây là giờ “vàng” vì khách hàng chủ yếu đặt đồ ăn trưa nhiều. Mặc dù nắng nóng nhưng chúng tôi cũng phải chạy vì có khách gọi là có thu nhập. Tôi phải bỏ bình nước lọc 2 lít mát trên người để uống bù nước vì lượng mồ hôi ra rất nhiều. Mỗi ngày tôi chạy được khoảng 15 -20 đơn. Vất vả là vậy nhưng vẫn vui vì có thu nhập về trang trải cuộc sống lo cho gia đình”, anh Nguyễn Văn Bình, trú ở Tp.Thanh Hoá cho biết.
Nghề xây dựng vốn cực nhọc nay càng nhọc nhằn hơn khi làm việc giữa tiết trời nắng như thiêu đốt.
Những cốc nước giải khát khá đắt hàng trong thời tiết khắc nghiệt này. Bà Nguyễn Thị Tuyết, 70 tuổi, trú tại Nghệ An - cho biết, bà bán nước đậu nành từ sáng sớm đến 17h ở khu vực chợ Vinh. “Đợt này thời tiết nắng nóng nên khách hàng mua nước đông hơn so với ngày bình thường. Đặc biệt là khu giờ 11h – 15h, lượng khách tăng đột biến. Mặc dù, nắng quắt nhưng vẫn cố bám trụ để mưu sinh, bà Tuyết chia sẻ.
Nhiều người lấy chăn, ri – đô, bìa carton,…để che nắng cho ô tô, xe máy của mình.
Một số người tránh nắng bất chấp vi phạm an toàn giao thông khi dừng đèn đỏ.
Sau hàng giờ lao động vất vả, những người lao động nghèo tranh thủ đặt lưng nghỉ ngơi, ngủ bù lấy sức tại những tán cây mát mẻ dọc vỉa hè, công viên...
Theo dự báo ngày 25/5, trên địa bàn các tỉnh miền Trung có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ không khí lúc 13 giờ phổ biến 37.2 - 40 độ C. Nắng nóng có thể xảy ra trong vài ngày tới.
Dự báo ngày 26 - 27/5, tỉnh Nghệ An có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ không khí cao nhất ngày phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ, như các xã/phường thuộc điểm dự báo Con Cuông, Đô Lương, Quỳ Châu, Trường Vinh,... (Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa).
Ông Nguyễn Xuân Tiến - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An - khuyến cáo: Do ảnh hưởng của nhiệt độ không khí cao kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Người lao động cần hết sức lưu ý tác hại của nắng nóng, phải đảm bảo sức khỏe trong khung giờ đặc biệt từ 10h - 15h, chú ý khi di chuyển hoặc làm việc ngoài trời nắng nóng phải đảm bảo đủ nước và bảo hộ lao động an toàn, tránh sốc nhiệt.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn