Người lao động oằn mình mưu sinh giữa “chảo lửa” miền Trung

"Giờ vàng" của những người shipper là từ 10h-13h, đó là khoảng thời gian người dân văn phòng đặt đồ ăn. Để chống chọi với nắng nóng, họ phải trang bị kín mít từ áo khoác, khẩu trang đến kính mát để hạn chế tác động trực tiếp của tia UV đang ở mức nguy hại. “Giờ cao điểm trong phải chạy từ 10h – 12h. Đây là giờ “vàng” vì khách hàng chủ yếu đặt đồ ăn trưa nhiều. Mặc dù nắng nóng nhưng chúng tôi cũng phải chạy vì có khách gọi là có thu nhập. Tôi phải bỏ bình nước lọc 2 lít mát trên người để uống bù nước vì lượng mồ hôi ra rất nhiều. Mỗi ngày tôi chạy được khoảng 15 -20 đơn. Vất vả là vậy nhưng vẫn vui vì có thu nhập về trang trải cuộc sống lo cho gia đình”, anh Nguyễn Văn Bình, trú ở Tp.Thanh Hoá cho biết.