Nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, quay clip để câu view

Ngày 26-5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm 9 thanh thiếu niên có hành vi mang theo gậy, chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, hò hét trên quốc lộ rồi quay clip đăng mạng xã hội nhằm "câu view".

Lực lượng chức năng vào cuộc xử lý nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, hò hét trên quốc lộ

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, cầm theo gậy và cành cây, hò hét trên Quốc lộ 1, đoạn qua khu vực Gành Đỏ, phường Xuân Đài.

Theo nội dung clip, trong lúc di chuyển, những người ngồi sau xe máy liên tục giơ cao cành cây, gậy rồi múa máy, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, đe dọa các phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của nhóm thanh thiếu niên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã phối hợp với công an địa phương rà soát camera an ninh, xác minh phương tiện và những người liên quan.

Qua làm việc ban đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm thanh thiếu niên này tụ tập đi chơi vào ban đêm, sau đó quay clip đăng lên mạng xã hội để thu hút sự chú ý.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động