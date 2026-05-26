Từng bị chê “già chát”, người đàn ông 33 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng sau màn lột xác

Không ít người dù còn trẻ về số tuổi nhưng lại trông già dặn hơn so với tuổi thật vì nhiều lý do như phong cách ăn mặc, áp lực cuộc sống hay thói quen sinh hoạt...

Chính vì vậy, câu chuyện "già hơn tuổi" luôn khiến nhiều người tò mò, đặc biệt khi có những màn thay đổi ngoạn mục giúp họ lấy lại vẻ ngoài trẻ trung và tự tin hơn.

Ngoại hình của chàng trai trước và sau khi "lột xác".

Điển hình anh Aki 33 tuổi ở Nhật Bản từng khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi xuất hiện với ngoại hình trẻ trung như một chàng trai đôi mươi. Từ một người từng bị nhận xét là già trước tuổi, thậm chí hói đầu, anh đã có màn thay đổi ngoạn mục nhờ lối sống kỷ luật và chăm sóc bản thân nghiêm túc, trở thành hiện tượng "chống lão hóa" được chú ý tại Nhật.

Cách đây khoảng 10 năm, Aki từng trải qua giai đoạn tự ti nhất trong cuộc đời. Ngoại hình xuống cấp khiến anh bị chê già hơn tuổi thật, và đây cũng là một phần lý do khiến bạn gái khi đó rời xa anh. Thay vì buông xuôi, Aki quyết định thay đổi toàn diện bản thân với mục tiêu "làm lại từ đầu" một cách mạnh mẽ.

"Cách tôi nhìn thấy trong gương lúc đó khiến tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Nếu người khác không tin tôi có thể thay đổi, tôi sẽ chứng minh điều ngược lại", Aki chia sẻ trong chương trình truyền hình ABEMA vào năm 2025.

Từ đó, anh xây dựng cho mình một chế độ "trẻ hóa" nghiêm ngặt và duy trì trong nhiều năm:

- Dùng kem chống nắng mỗi ngày, bất kể thời tiết

- Tập gym đều đặn, không bỏ buổi tập nào

- Bỏ thuốc lá, ngủ sớm và ăn uống lành mạnh

- Thường xuyên chăm sóc da tại spa

Kết hợp các phương pháp thẩm mỹ như tiêm Botox và cấy tóc để cải thiện ngoại hình

Không quá phụ thuộc vào "dao kéo", Aki cho thấy sự kiên trì và kỷ luật có thể tạo ra thay đổi rõ rệt về diện mạo.

Những hình ảnh trước và sau khi thay đổi mà anh chia sẻ trên mạng xã hội X đã nhanh chóng gây "sốt". Từ một người đàn ông trông già dặn, Aki hiện tại sở hữu gương mặt trẻ trung, làn da mịn màng và đường nét gọn gàng, khiến nhiều người không tin đó là cùng một người.



Aki cho biết sau khi thay đổi ngoại hình, cuộc sống của anh cũng tích cực hơn: "Công việc thuận lợi hơn, các mối quan hệ tốt hơn. Tôi cảm nhận rõ cách mọi người đối xử với mình đã khác đi".

Câu chuyện của Aki không chỉ là một màn "lột xác" về ngoại hình, mà còn được xem như minh chứng cho sự kiên trì và tinh thần tự cải thiện bản thân. Nhiều bạn trẻ Nhật Bản gọi anh là biểu tượng của "self upgrade" không ngừng nâng cấp bản thân để làm chủ cuộc sống.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn