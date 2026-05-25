Không phải Phú Quốc, đây mới là cái tên Việt Nam vượt cả Singapore và New York trên BXH du lịch quốc tế: Tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỷ đồng

Theo bảng xếp hạng các điểm đến có màu sắc rực rỡ nhất thế giới do JustCover công bố gần đây, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 8. Việc góp mặt trong danh sách này mang đến một góc nhìn mới cho du lịch Hà Nội.

Hà Nội lọt Top 10 thành phố sắc màu nhất thế giới

Bảng xếp hạng của JustCover được xây dựng dựa trên việc phân tích hình ảnh và mức độ đa dạng màu sắc trong không gian đô thị, qua đó lựa chọn ra 10 thành phố nổi bật nhất. Hà Nội xếp thứ 8, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng như Singapore (xếp thứ 12), Barcelona và New York, vốn được xem là biểu tượng về thẩm mỹ đô thị trên thế giới.

Không chỉ gây ấn tượng bởi cảnh quan đô thị, Hà Nội còn sở hữu hệ thống di sản phong phú, kinh tế đêm sôi động và đặc biệt là mạng lưới làng nghề lớn nhất cả nước. Sự kết hợp này tạo nên một bức tranh đa sắc, mang đậm bản sắc riêng cho du lịch Thủ đô.

Theo nhận định của các chuyên gia, yếu tố thị giác ngày càng trở thành động lực thu hút du khách. “Du lịch thị giác” (visual tourism) không còn là xu hướng nhất thời mà đã trở thành tiêu chí quan trọng trong việc lựa chọn điểm đến của du khách toàn cầu, đặc biệt là giới trẻ.

Ngoài ra, đầu năm 2026, Hà Nội cũng được ghi nhận trên bản đồ du lịch quốc tế khi lọt vào danh sách 20 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026 do U.S. News & World Report bình chọn, đứng ở vị trí thứ 8. Được thành lập từ năm 1933, U.S. News & World Report là một tổ chức truyền thông uy tín của Mỹ, nổi bật với các bảng xếp hạng trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, danh sách “Best Places to Visit” được xem là nguồn tham khảo đáng tin cậy đối với du khách toàn cầu khi lựa chọn điểm đến.

Theo đánh giá từ U.S. News & World Report, Hà Nội đặc biệt phù hợp với những du khách lần đầu đến Việt Nam nhờ sự hòa quyện giữa nhịp sống đô thị sôi động và không gian xanh, hồ nước mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu. Trong top 10 điểm đến châu Á năm 2026 còn có nhiều địa danh nổi tiếng như Núi Phú Sĩ, Tokyo, Palawan, Seoul, Sri Lanka, Chiang Mai, Bhutan và Bali.

Sức hấp dẫn khó quên của du lịch Hà Nội

Không chỉ được vinh danh trên các bảng xếp hạng quốc tế, du lịch Hà Nội còn cho thấy đà tăng trưởng rõ rệt qua những con số ấn tượng. Năm 2025, Thủ đô đón hơn 33,7 triệu lượt khách, tăng 20,8% so với năm trước, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ và hướng phát triển ổn định của ngành du lịch.

Trong tổng số này, lượng khách quốc tế đạt hơn 7,82 triệu lượt, tăng 22,7%. Tổng thu từ du lịch ước tính vượt 134.000 tỷ đồng, tăng 21,5%, cho thấy không chỉ lượng khách tăng mà thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách cũng được cải thiện đáng kể.

Những kết quả này cho thấy Hà Nội đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những điểm đến đô thị có sức cạnh tranh cao tại châu Á, thu hút cả khách quốc tế lẫn du khách trong nước.

Sức hấp dẫn của Hà Nội không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng mà còn đến từ những trải nghiệm rất đặc trưng. Các công trình mang dấu ấn kiến trúc thời Pháp thuộc, những gánh hàng rong với hương vị đặc sản địa phương, hình ảnh dòng xe máy len lỏi qua từng con phố đông đúc hay rất nhiều làng nghề truyền thống… đều để lại ấn tượng sâu sắc với du khách ngay từ lần đầu ghé thăm.

Chính sự giao thoa giữa nét cổ kính và nhịp sống hiện đại đã tạo nên một Hà Nội đa sắc thái. Với nhiều người, mỗi lần đến Thủ đô là một hành trình khám phá mới mẻ, nơi họ có thể cảm nhận thành phố theo những cách rất riêng và đầy cảm xúc.

Loạt món ăn nức tiếng Hà thành, tạp chí nước ngoài xuýt xoa khen ngợi

1. Phở Hà Nội

Phở Hà Nội là biểu tượng ẩm thực Việt, nhiều lần được các báo quốc tế như CNN hay Business Insider vinh danh trong danh sách món ngon thế giới. Món ăn gây ấn tượng nhờ nước dùng thanh ngọt, bánh phở mềm và thịt thơm, tạo nên hương vị đặc trưng khó thay thế.

2. Bún chả Hà Nội

Bún chả Hà Nội nổi tiếng toàn cầu, từng được CNN và National Geographic ca ngợi. Đặc biệt, hình ảnh Barack Obama thưởng thức món này tại Hà Nội đã giúp bún chả càng được du khách quốc tế chú ý. Món ăn hấp dẫn nhờ thịt nướng thơm, nước chấm đậm đà và rau sống tươi mát.

3. Cà phê trứng

Cà phê trứng là thức uống độc đáo, từng được CNN và BuzzFeed giới thiệu. Với sự kết hợp giữa cà phê, lòng đỏ trứng, sữa và đường, món này mang vị béo ngậy, ngọt nhẹ và rất khác biệt.

4. Bánh mì Hà Nội

Bánh mì Việt Nam được nhiều tạp chí quốc tế xếp vào top món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Bánh có vỏ giòn, ruột mềm, kèm nhân đa dạng như thịt, pate và rau, tạo nên hương vị hấp dẫn.

Bánh mì nhân pate, thịt nguội. Ảnh: Delish

5. Chả cá Lã Vọng

Chả cá Lã Vọng là món ăn lâu đời, từng được CNN và MSNBC giới thiệu. Cá được tẩm ướp, nướng rồi rán, ăn kèm bún, rau và mắm tôm, tạo nên hương vị đậm đà đặc trưng.

6. Bánh tôm Hồ Tây

Bánh tôm Hồ Tây xuất hiện trên CNN nhờ hương vị và giá trị văn hóa. Món ăn gây ấn tượng với lớp vỏ giòn rụm, bên trong là tôm tươi ngọt.

7. Bún riêu cua Hà Nội

Bún riêu cua được CNN và các trang du lịch quốc tế đánh giá cao. Nước dùng đậm vị cua, ăn kèm rau thơm, mang đến trải nghiệm dân dã nhưng rất cuốn hút.

Tác giả: Thùy Linh (Tổng hợp)

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường