Hội thảo tìm giải pháp phát triển du lịch nông thôn và chuỗi giá trị du lịch nông thôn tỉnh Nghệ An

Quang cảnh hội thảo

Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn, Sở KH&CN Nguyễn Thị Minh Tú trình bày đề dẫn hội thảo

Trong thời gian qua, nhiều mô hình du lịch cộng đồng và du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề đã từng bước hình thành tại Nam Đàn, Con Cuông, Quế Phong, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Cửa Lò… Các mô hình này bước đầu tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa, cảnh quan nông thôn, sản xuất nông nghiệp và đời sống cộng đồng, góp phần tạo sinh kế cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, phát triển du lịch nông thôn ở Nghệ An vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Các sản phẩm du lịch còn phân tán, thiếu tính kết nối; liên kết giữa cộng đồng - hợp tác xã - doanh nghiệp - và cơ quan quản lý chưa thực sự chặt chẽ; cơ chế điều phối và mô hình quản trị điểm đến còn thiếu rõ nét; hoạt động xúc tiến quảng bá, chuyển đổi số và kết nối thị trường chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi khoa học và thực tiễn giữa các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và địa phương để cùng đánh giá tiềm năng, thực trạng, những khó khăn, thách thức, điểm nghẽn; đồng thời đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển chuỗi giá trị du lịch nông thôn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

PGS.TS Phạm Trung Lương – nguyên Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch trao đổi một số lý luận cơ bản về du lịch nông thôn và chuỗi giá trị du lịch nông thôn

PGS.TS Bùi Thị Nga – Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao đổi về vận dụng lý thuyết chuỗi giá trị trong phát triển du lịch nông thôn tỉnh Nghệ An

Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Trần Xuân Cường trao đổi về thực trạng và nguồn lực đầu tư cho ngành du lịch Nghệ An

Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Travelogy Việt Nam Vũ Văn Tuyên trao đổi về vai trò của doanh nghiệp trong liên kết chuỗi giá trị du lịch nông thôn, thực tiễn và giải pháp cho Nghệ An

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch nông thôn và chuỗi giá trị du lịch nông thôn trong bối cảnh mới; đánh giá tiềm năng, lợi thế và thực trạng phát triển chuỗi giá trị du lịch nông thôn tỉnh Nghệ An; phân tích vai trò, mối liên kết giữa các chủ thể tham gia chuỗi giá trị như cộng đồng dân cư, hợp tác xã, doanh nghiệp, làng nghề, sản phẩm OCOP và di sản văn hóa; thảo luận các cơ chế, chính sách, mô hình quản trị, điều phối và chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông thôn. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá và xây dựng mô hình phù hợp với đặc thù từng vùng miền của Nghệ An.

Đại biểu tham gia Hội thảo

Để phát triển du lịch nông thôn tại Nghệ An thực sự bền vững và hiệu quả, theo PGS.TS Bùi Thị Nga – Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần thúc đẩy liên kết dọc, đây là liên kết mang tính cốt lõi và chìa khóa thành công cho chuỗi. Để liên kết dọc thành công, các bên cần lựa chọn được đơn vị chủ chốt của chuỗi đủ sức mạnh, cả về tài chính, tín nhiệm và năng lực, phẩm chất. Đơn vị chủ chốt có thể là doanh nghiệp lữ hành, cộng đồng người dân nông thôn làm du lịch, Hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc chủ trang trại có tâm, tầm.

Xây dựng lòng tin và chia sẻ lợi ích bằng việc công khai, minh bạch các điều khoản hợp đồng trong liên kết (giá, tiêu chuẩn chất lượng, chính sách hỗ trợ) tạo sự tin tưởng và đảm bảo lợi ích cho các tác nhân trong chuỗi, đặc biệt là nông dân. Hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch. Thúc đẩy các tổ hợp tác, hợp tác xã làm đầu mối và mô hình điểm trong chuỗi. Đầu tư vào khâu chế biến, bảo quản nông sản đặc trưng của Nghệ An, xây dựng bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc để nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh; áp dụng các quy trình kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm (VietGAP, HACCP) để đáp ứng nhu cầu và phục vụ du khách.

Đẩy mạnh việc kết nối nhà sản xuất với các đơn vị du lịch lữ hành và đơn vị liên quan. Tăng cường hoạt động kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Cùng với thúc đẩy liên kết dọc, PGS.TS Bùi Thị Nga cho rằng, cần phải tăng cường liên kết ngang. Nông dân trong vùng du lịch cần liên kết để tránh trùng lặp sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nâng cao chất lượng dịch vụ. Các công ty lữ hành và nhà cung cấp dịch vụ du lịch khác cần liên kết chặt chẽ, chuyên nghiệp với các điểm đến du lịch nông nghiệp, nông thôn để xây dựng và điều hành tour hiệu quả. Tránh cạnh tranh hạ giá tour gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và lợi ích các bên.

Bên cạnh đó, cần có đề án/chương trình/chính sách cấp tỉnh chuyên sâu về phát triển du lịch nông thôn/nông nghiệp. Quy hoạch chi tiết không gian các trang trại, nhà vườn gắn với phát triển nông nghiệp, đặc sản địa phương và du lịch. Xác định các vùng trọng điểm, sản phẩm đặc trưng du lịch nông nghiệp, nông thôn "bốn mùa" theo lợi thế từng khu vực (ven biển, đồng bằng, miền núi). Hỗ trợ Hợp tác xã, nông hộ về an ninh, dịch vụ, chính sách khuyến khích, lồng ghép chính sách tín dụng. Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý, triển khai giữa nông nghiệp - văn hóa - du lịch - giao thông - y tế,...

Đại diện Hợp tác xã dược liệu Tĩnh Sáng Đường Lá Văn Khôi nêu ý tưởng phát triển thành khu du lịch nghỉ dưỡng trị liệu với mong muốn định hướng của các chuyên gia về thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai

Nhà hoạch định, Phó Tổng Giám đốc Làng Sinh thái Việt Nam trao đổi góp ý về việc thực hiện ý tưởng của các doanh nghiệp, Hợp tác xã

Cùng với chia sẻ của chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, những người trực tiếp làm du lịch đến từ các khu du lịch, doanh nghiệp lữ hành, hợp tác xã du lịch, bản du lịch cộng đồng, hộ kinh doanh homestay trên địa bàn tỉnh cũng đã nêu ý tưởng và mong muốn được các chuyên gia định hướng, hỗ trợ bước đi trong thực hiện ý tưởng, chiến lược phát triển của mình...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn