Hồ Văn Cường hát nhạc MONO gây tranh cãi

Hồ Văn Cường trở thành chủ đề bàn tán khi cover hit Waiting for you của MONO

Đoạn video clip Hồ Văn Cường cover bản hit "Waiting for you" của MONO (em trai Sơn Tùng M-TP) lan truyền trên mạng xã hội với tốc độc chóng mặt đã nhận về nhiều bình luận trái chiều, thậm chí là tranh cãi rôm rả.

Nhiều ý kiến cho rằng giọng ca Hồ Văn Cường sinh ra là để hát dân ca hay dòng nhạc bolero. Vì vậy, khi nghe Hồ Văn Cường hát nhạc trẻ, khán giả yêu mến Hồ Văn Cường cảm thấy khó chấp nhận.

Không ít ý kiến bày tỏ ngao ngán trước màn cover này và cho rằng học trò của ca sĩ Ngọc Sơn chỉ nên tập trung vào một dòng nhạc.

MONO thành công vang dội với bản hit Waiting for you

"Nghe cứ làm sao ấy, không quen"; "Vẫn thích hồ Văn Cường hát nhạc quê hương, dân ca trữ tình hơn"; "Hoang mang"... là một số bình luận của cư dân mạng khi nghe Hồ Văn Cường hát nhạc trẻ. Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng Hồ Văn Cường hát nhạc MONO "cũng khá hợp" và "nên đa dạng dòng nhạc"...

Đây không phải là lần đầu tiên giọng hát Hồ Văn Cường bị chê. Cách đây không lâu, Hồ Văn Cường cũng khiến khán giả không hài lòng khi thể hiện bài hát tân cổ Lá Trầu Xanh trong một buổi gặp mặt giao lưu thân mật.

Đức Phúc cũng bị chê khi cover Waiting for you của MONO

Trước Hồ Văn Cường, Đức Phúc cũng từng cover siêu hit của MONO - Waiting For You. Nếu như bản gốc gây ấn tượng với lọat nốt cao chót vót thì phiên bản của Đức Phúc nhẹ nhàng, da diết hơn. Dù có sáng tạo nhưng đa số khán giả tỏ ra chưa hài lòng với màn cover của Đức Phúc.

Tác giả: Thùy Trang

Nguồn tin: Báo Người lao động