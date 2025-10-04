HLV Văn Sỹ Sơn dẫn dắt SLNA

Công thần một thời của SLNA - Văn Sỹ Sơn sẽ trở lại sân Vinh với vai trò mới - Ảnh: Hải Nam

Công thần một thời trở lại sân Vinh

Theo nguồn tin của Bongdaplus, HLV Văn Sỹ Sơn đã đạt được thỏa thuận để dẫn dắt CLB SLNA. Nhà cầm quân sinh năm 1972 sẽ chính thức tiếp quản đội bóng ngay sau trận đấu gặp HAGL trên sân Pleiku ở vòng 6. Việc HLV Văn Sỹ Sơn ngồi vào “ghế nóng” của SLNA là thông tin gây bất ngờ với nhiều người. Trước đó, HLV Nguyễn Thành Công được xem là ứng viên sáng giá nhất sẽ thay thế HLV Phan Như Thuật dẫn dắt đội bóng xứ Nghệ. Dù vậy, nhà cầm quân sinh năm 1977 cuối cùng đã không trở lại sân Vinh như sự kỳ vọng của NHM.

HLV Văn Sỹ Sơn được biết đến là nhà cầm quân giàu cá tính. Trong bối cảnh hiện tại, nhà cầm quân sinh năm 1972 được kỳ vọng sẽ vực dạy SLNA. Đội bóng xứ Nghệ đang có sự khởi đầu đầy khó khăn ở V.League 2025/26. SLNA mới chỉ có 5 điểm, với 1 thắng, 2 hòa và 3 thất bại, xếp thứ 10 trên BXH. Những kết quả không tốt liên tiếp, đặc biệt là 2 trận đấu trên sân nhà đánh rơi những điểm số đáng tiếc trước Hà Tĩnh và CA TP.HCM được xem là “giọt nước tràn ly” khiến HLV Như Thuật xin từ chức.

Để khỏa lấp tạm thời vào vị trí mà HLV Như Thuật để lại, SLNA đã giao cho trợ lý Nguyễn Huy Hoàng tạm quyền chỉ đạo ở chuyến làm khách trên sân Pleiku trước HAGL. Tuy nhiên, về mặt lâu dài, SLNA vẫn cần một vị “thuyền trưởng” chính danh để “đứng mũi chịu sào” giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn. HLV Văn Sỹ Sơn có lẽ là gương mặt phù hợp nhất vào lúc này.

HLV Văn Sỹ Sơn 53 tuổi, người Nghệ An, là con trai của cựu danh thủ bóng đá Văn Sỹ Chi. Ông có hai anh trai là Văn Sĩ Ngọc, Văn Sỹ Hùng và các em Văn Sỹ Thủy, Văn Sỹ Linh, cũng đều là các cầu thủ nổi tiếng một thời của SLNA. HLV Văn Sỹ Sơn gần như dành toàn bộ cả sự nghiệp của mình để chơi cho SLNA. Ông là đội trưởng của CLB từ năm 2004 cho đến trước khi chuyển ra chơi bóng cho CLB Hà Nội T&T năm 2007. Ông cùng với SLNA giành được hai chức vô địch V.League , một Cúp Quốc gia và ba Siêu Cúp Quốc gia.

Sau khi nghỉ thi đấu, HLV Văn Sỹ Sơn trở thành trợ lý huấn luyện viên của Hà Nội từ năm 2008 đến năm 2020. Ông được bổ nhiệm làm HLV của Quảng Nam vào tháng 8/2022 và giúp CLB giành chức vô địch Hạng nhất Quốc gia 2023, qua đó, giành quyền thăng hạng lên V.League mùa giải 2023/24.

“Tinh thần SLNA” sẽ trở lại?

HLV Văn Sỹ Sơn được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho SLNA ở giai đoạn sắp tới - Ảnh: Sông Hàn

Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, Quảng Nam được đánh giá là một đội bóng giàu sức chiến đấu và thi đấu đầy khó chịu ở sân chơi V.League. Dù không có nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng Quảng Nam luôn tạo ra rất nhiều khó khăn cho các “ông lớn” giàu tham vọng ở V.League. Mùa giải 2024/25, HLV Văn Sỹ Sơn giúp Quảng Nam trụ hạng thành công. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về tài chính, đội bóng này đã chính thức giải thể, không tham dự V.League 2025/26.

Với HLV Văn Sỹ Sơn, lần trở lại sân Vinh trên vai trò hoàn toàn mới chắc chắn đem lại những cảm xúc đặc biệt. Hơn ai hết, nhà cầm quân cá tính này hiểu được những khó khăn đang đợi ông cùng SLNA trong chặng đường sắp tới. Tuy nhiên, với tài thao lược đã chứng minh được ở Quảng Nam trước đây, HLV Văn Sỹ Sơn chắc chắn sẽ đem đến “làn gió mới” cho SLNA.

Trong quá khứ, HLV Văn Sỹ Sơn từng nổi tiếng là một cầu thủ thi đầu đầy máu lửa. Và lần tái xuất ở đội bóng quê hương sắp tới, NHM xứ Nghệ rất chờ đợi “tinh thần SLNA” sẽ trở lại dưới thời của cựu danh thủ này.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn