Nhận định HAGL - SLNA: Mệnh lệnh phải thắng

HAGL và SLNA đều gây thất vọng lớn ở mùa giải 2025/2026. Sau 5 vòng đấu, SLNA có 4 điểm, đứng vị trí 11 trên bảng xếp hạng. Thành tích tệ hại khiến HLV Phan Như Thuật phải rời chiếc ghế nóng đội bóng xứ Nghệ.

Trong khi đó, HAGL mới có 2 điểm, đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi ngoài việc chưa thắng trận nào còn chưa biết ghi bàn ở sân chơi cao nhất Việt Nam.

V-League 2025/2026 mới trải qua 5 vòng đấu, nhưng có 3 huấn luyện viên mất việc. Do đó, áp lực dành cho HLV Quang Trãi là rất lớn. Nếu như HAGL không sớm cải thiện thành tích, nhà cầm quân này hoàn toàn có thể phải trả giá bằng chiếc ghế của mình.

Trận đấu giữa HAGL với SLNA diễn ra vào lúc 17h hôm nay 3/10.

Đối đầu với SLNA ở vòng 6 là cơ hội để HAGL tìm kiếm chiến thắng đầu tay. Bởi SLNA cũng đang có phong độ không tốt. Chất lượng đội hình của đội bóng xứ Nghệ cũng không cao hơn so với HAGL.

Dù lịch sử đối đầu đang không ủng hộ HAGL, khi chỉ thắng 3 và thua 7 trong 10 trận so tài gần nhất. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Quang Trãi lại được thi đấu trên sân nhà. Đây là điểm tựa để họ có thể tạo ra sức khác biệt.

Mặc dù vậy, nếu muốn giành chiến thắng trước SLNA, HAGL cần phải cải thiện được những điểm yếu còn tồn tại. Dàn ngoại binh của đội bóng phố Núi đang làm việc không hiệu quả. Bên cạnh đó, hàng công cũng đang gây thất vọng lớn.

SLNA là đội bóng chuyên đá phòng ngự phản công nên nếu tuyến tiền vệ và tiền đạo của HAGL vẫn thi đấu nhạt nhòa như những trận đấu gần nhất, rất khó để đội chủ sân Pleiku xuyên thủng được mảnh lưới của đội bóng xứ Nghệ.

Nhưng, đây là trận cầu 6 điểm mà SLNA cũng rất muốn thắng. Không ngoại trừ khả năng SLNA sẽ thi đấu cởi mở hơn. Khi đó, các cầu thủ tấn công của HAGL sẽ có khoảng trống để tạo ra cơ hội ghi bàn.

Theo lịch trận đấu giữa HAGL vs SLNA trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2025/2026 diễn ra vào lúc 17h hôm nay 3/10. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Tác giả: Hoàng Yến

Nguồn tin: vov.vn