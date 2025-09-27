Nhận định bóng đá SLNA vs Công an TP.HCM, 18h00 ngày 27/9: Khách tự tin

Phân tích phong độ SLNA vs CA TP.HCM

4 điểm sau 4 trận là con số ổn đối với SLNA, nếu biết rằng đội bóng xứ Nghệ bây giờ chỉ được xếp loại trung bình ở V.League. Trong đó, đoàn quân của ông Phan Như Thuật đã có chiến thắng gây sốc trước nhà ĐKVĐ. Nhưng đi sâu phân tích các đối thủ khác thì 1 điểm trong 3 trận còn lại là không ổn chút nào. Cần biết rằng các đối thủ của SLNA gồm Hà Tĩnh, PVF-CAND và thậm chí Hải Phòng đều bị đánh giá có thể là đối trọng chính trong cuộc đua chống xuống hạng. Những điểm số ít ỏi trước đối thủ trong cùng cuộc chiến đang khiến NHM SLNA bắt đầu lo về một cuộc “bể dâu” như những mùa trước lại tái hiện dù bây giờ mới chỉ là điểm xuất phát.

1 điểm ngay trên sân nhà trước Hà Tĩnh ở vòng vừa qua đem đến sự bi quan cho giới mộ điệu Nghệ An, khi thầy trò ông Phan Như Thuật tiếp CA TP.HCM ở lượt trận này. Dễ hiểu khi CA TP.HCM ở mùa này khác hẳn với TP.HCM (tên cũ của CA TP.HCM) của mùa giải trước. Họ đã đã có sự đầu tư mạnh mẽ hơn. Đội hình đã sở hữu nhiều sao có danh tiếng hơn. Quan trọng hơn, những cầu thủ nổi tiếng này đang thăng hoa. Sự chắc chắc của thủ môn Patrick Lê Giang ở dưới cầu môn hay dấu ấn mạnh mẽ của Tiến Linh trên hàng công đã giúp phần đưa CA TP.HCM vào nhóm dẫn đầu một cách thuyết phục.

Sở hữu một số ngôi sao, nhưng CA TP.HCM vẫn có nhiều cầu thủ ít tiếng tăm. Tuy vậy, HLV Lê Huỳnh Đức đã đưa những Quốc Cường, Khả Đức, Gia Bảo, Hoàng Phúc… vào một cỗ máy vận hành trơn tru, đồng điệu, ít nhất là nhìn lại những màn trình diễn vừa qua của CA TP.HCM. Các ngoại binh như trung vệ Matheus Felipe, tiền vệ cánh Makrillos Peter hay tiền đạo Utizig Raphael chưa gây được tiếng vang lớn nhưng vẫn cho thấy vai trò không thể thiếu trong đội hình, có đóng góp nhất định, qua đó đem đến khởi đầu tốt hơn cả mong đợi cho TP.HCM. Rõ ràng, 10 điểm sau 4 trận là kết quả không mấy ai có thể dự đoán về thầy trò ông Lê Huỳnh Đức.

Thông tin lực lượng SLNA vs CA TP.HCM

Hai đội đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến SLNA vs CA TP.HCM

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Nam Hải, Văn Khánh, Văn Cường; Quang Vinh, Khắc Ngọc, Carlos Enrique, Bá Quyền; Văn Lương, Olaha.

CA TP.HCM: Patrik Lê Giang, Matheus Felipe, Hoàng Phúc, Khả Đức, Makrillos Peter, Utizig Raphael, Gia Bảo, Quốc Cường, Quang Hùng, Đức Phú, Tiến Linh.

BONGDAPLUS dự đoán tỷ số SLNA vs CA TP.HCM

Có điểm tựa sân nhà, nhưng sân Vinh không còn là “chảo lửa” để có thể “nung” đối thủ. CA TP.HCM có lẽ cũng không còn e ngại khi phải thi đấu ở sân khách sau chiến thắng giòn giã trước Becamex TP.HCM ở lượt đấu vừa qua. Tự tin là có thừa và nếu đoàn quân của ông Lê Huỳnh Đức có sự tỉnh táo đúng mức, hàng công chơi bùng nổ như ở vòng đấu vừa rồi thì hoàn toàn có thể lấy điểm ra về.

Dự đoán: 1-1

Tác giả: Hồng Quảng

Nguồn tin: bongdaplus.vn