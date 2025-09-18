HLV Trương Việt Hoàng tái xuất ở bến đỗ bất ngờ

HLV Việt Hoàng tái xuất với vai trò GĐKT của đội hạng Ba Phù Đổng - Ảnh: Đức Cường

Mới đây, CLB Phù Đổng - đội bóng hiện đang thi đấu tại giải Hạng Ba QG - vừa chính thức công bố việc bổ nhiệm HLV Trương Việt Hoàng giữ chức Giám đốc Kỹ thuật từ mùa giải 2025. Đây được coi là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm đội bóng và củng cố định hướng phát triển bền vững trong tương lai.

Ông Trương Việt Hoàng từng là cựu tuyển thủ quốc gia, sau đó khẳng định tên tuổi trên băng ghế huấn luyện khi giúp Thể Công Viettel đăng quang ở V.League 2020. Bên cạnh đó, nhà cầm quân sinh năm 1975 cũng để lại dấu ấn tại các CLB như Hải Phòng, SHB Đà Nẵng và có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo trẻ.

Trước khi gia nhập Phù Đổng, HLV Trương Việt Hoàng đã giúp SHB Đà Nẵng giành chức vô địch giải Hạng Nhất, thăng hạng V.League ở mùa giải 2023/24. Tuy nhiên, vị chiến lược gia 50 tuổi này đã nói lời chia tay đội bóng sông Hàn sau những kết quả không tốt ở V.League 2024/26. Sau thời gian nghỉ ngơi, ông quyết định trở lại với bóng đá trong vai trò mới.

Sự có mặt của HLV Việt Hoàng được kỳ vọng sẽ giúp Phù Đổng sớm trở lại với sân chơi chuyên nghiệp Việt Nam

Lãnh đạo Phù Đổng cho biết việc bổ nhiệm HLV Trương Việt Hoàng với vai trò Giám đốc kỹ thuật là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm đội bóng, đặc biệt trong việc xây dựng lực lượng trẻ trung, phát triển phong cách thi đấu hiện đại và chuyên nghiệp. Ngoài ra, ông cũng được kỳ vọng sẽ góp phần đưa học viện Phù Đổng trở thành địa chỉ đào tạo uy tín cho các tài năng trẻ Việt Nam.

Được biết, Phù Đổng mới đây đã xác nhận đăng ký tham dự giải bóng đá Hạng Ba quốc gia 2025. Đội hình Phù Đổng sẽ được tuyển chọn từ học viện cùng tên để thi đấu giải Hạng Ba quốc gia. Học viện này được thành lập từ năm 2018, từng có đội U17 và U19 thi đấu vòng loại các giải quốc gia do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức.

CLB bóng đá Phù Đổng do Công ty cổ phần Đầu tư thể thao Phù Đổng quản lý, được thành lập từ năm 2015, có Giám đốc điều hành là ông Phạm Duy Vinh. Công ty này từng tham gia điều hành CLB Phù Đổng Ninh Bình. Sau khi đội lên chơi giải Hạng Nhất quốc gia và thăng hạng lên V.League 2025/2026, Công ty cổ phần Đầu tư thể thao Phù Đổng đã chuyển giao toàn bộ đội hình cho tỉnh Ninh Bình hồi tháng 6. Đội bóng này hiện có tên là Ninh Bình FC thi đấu ở V.League.

Do đó để trở lại với bóng đá Việt Nam, CLB Phù Đổng được thành lập mới và thay đổi logo, bộ nhận diện và sẽ phải bắt đầu lại từ giải Hạng Ba quốc gia.

