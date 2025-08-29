HLV Lê Quang Trãi khen ngợi trung vệ cao gần 2m trước ngày lên tuyển

HAGL tiếp tục gây thất vọng khi nhận thất bại 0-1 trước Công an TP.HCM ở vòng 3 V-League. Sau 3 trận đấu đầu tiên, đội bóng phố Núi vẫn chưa biết đến chiến thắng với 1 trận hòa và 2 trận thua, tạm đứng áp chót trên bảng xếp hạng.

Trận này, trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt tiếp tục góp mặt trong đội hình xuất phát. Cầu thủ sinh năm 2007 đã đá chính cả 3 vòng, trong đó có 2 trận chơi trọn vẹn 90 phút. Dù kết quả của HAGL chưa khả quan, HLV Lê Quang Trãi vẫn dành lời khen cho học trò: “Mùa rồi chúng tôi xác định đây là cầu thủ có tiềm năng lớn, phải kiên trì và tạo cơ hội tối đa. Quang Kiệt được trải nghiệm 3 trận ở mùa giải và đã thể hiện tốt. So với mùa trước tiến bộ nhiều. Hy vọng thời gian tới sẽ tiến bộ hơn sau đợt tập trung ĐTQG và có nhiều đóng góp cho HAGL".

Đinh Quang Kiệt là cầu thủ trẻ nhất trong đợt hội quân tháng 9 của tuyển Việt Nam.

"Tôi cho rằng hiệp 1 CLB Công An TP.HCM chơi hay. Hiệp 2 chúng tôi nỗ lực, có cơ hội, rất tiếc không tìm được trận hòa. Tôi và cầu thủ phải làm việc chăm chỉ hơn, cật lực và chạy đua với thời gian. Quãng nghỉ sắp tới là quý báu. Chúng tôi động viên nhau tập luyện, thi đấu tốt cho các trận sắp tới".

HLV Lê Quang Trãi đặt kỳ vọng vào trung vệ 18 tuổi Đinh Quang Kiệt. Ảnh: Thể thao 247.

Những màn trình diễn ổn định giúp Quang Kiệt được HLV Kim Sang-sik triệu tập vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận giao hữu với CAHN và Nam Định trong dịp FIFA Days tháng 9. Đây là bước tiến quan trọng với cầu thủ 18 tuổi, từng trưởng thành từ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu trước khi gia nhập khóa 5 Học viện HAGL.

Cuối mùa trước, khi HAGL trụ hạng thành công và Lý Đức chấn thương, Quang Kiệt đã có cơ hội ra sân thường xuyên. Sang mùa này, với chiều cao 1m96 và thể hình vượt trội, anh được tin tưởng đá cặp cùng ngoại binh Jairo. Trước đó, trung vệ trẻ cũng từng góp mặt trong một số đợt tập trung U23 Việt Nam nhưng chưa thể trụ lại danh sách cuối cùng.

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: bongdadoisong.vn