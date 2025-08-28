HLV U16 nữ Thái Lan phát biểu đáng chú ý sau trận thắng đậm tuyển Việt Nam

HLV U16 nữ Thái Lan hài lòng với trận thắng Việt Nam ở bán kết giải Đông Nam Á.

Ở trận bán kết đầu tiên trong khuôn khổ U16 nữ Đông Nam Á tổ chức tại Indonesia, U16 Việt Nam đã để thua Thái Lan với tỉ số 1-3, qua đó dừng bước sớm ở giải đấu khu vực.

Minh Ánh là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng áo đỏ ở phút thứ 16 nhưng trước đối thủ chơi quá hay, các cô gái Việt Nam đã không thể tìm kiếm thêm những bàn gỡ hoà qua đó lỡ hẹn với tấm vé vào chơi trận chung kết.

HLV Thidarat Wiwasuku của U16 nữ Thái Lan chia sẻ sau màn chạm trán Việt Nam: “Đây là 1 trận đấu mà chúng tôi đã đạt được mục tiêu đề ra. Chúng tôi tin rằng khi làm việc chăm chỉ, thi đấu gắn kết, kết quả sẽ đến.

Các em đã nỗ lực hết mình vì bóng đá Thái Lan, vì người dân Thái Lan. Vì vậy, hôm nay tôi không bất ngờ khi toàn đội chơi tốt, bởi từ trước đến nay ai cũng luôn thể hiện tinh thần cao nhất".

HLV Thidarat Wiwasuku nói thêm: “Chúng tôi vẫn cần tiếp tục hoàn thiện vì đối thủ ở trận chung kết sẽ rất khó khăn. Dù vậy, toàn đội không chịu áp lực bởi tôi tin các em có thể làm được. Với tinh thần đồng đội, chiến đấu bằng cả trái tim, chúng tôi luôn tin rằng mình có thể trở lại. Trên sân bóng, điều quan trọng là các em thể hiện hết khả năng tốt nhất của chính mình".

Tiền vệ Charlotte Allary, người ghi 1 bàn trong trận đấu với Việt Nam chia sẻ: “Đội chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Tất cả luôn hỗ trợ lẫn nhau và hôm nay chúng tôi đã vào đến trận chung kết. Tôi rất tự hào về mọi người và hy vọng toàn đội sẽ chạm đến mục tiêu".

U16 nữ Đông Nam Á đã có 4 lần tổ chức trong quá khứ, trong đó, tuyển U16 Thái Lan đã có 3 lần lên ngôi liên tục vào các năm 2017, 2018, 2019. Nếu tiếp tục giành được chức vô địch ở giải năm nay, họ sẽ nối dài kỷ lục với 4 lần liên tiếp đăng quang.

Với U16 nữ Việt Nam, đội bóng áo đỏ sẽ tranh hạng 3 giải U16 nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào lúc 15h30 ngày 29/8 tới với chủ nhà Indonesia. Trong khi đó, U16 nữ Australia sẽ so tài U16 Thái Lan ở trận chung kết lúc 19h30 ngày 29 tháng 8.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn