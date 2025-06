Hình ảnh gây phẫn nộ ở chung kết Champions League

Your browser does not support the video tag.

5 bàn thắng của PSG trong trận chung kết Champions League Rạng sáng 1/6, PSG thăng hoa và tạo ra trận chung kết Champions League có cách biệt lớn nhất lịch sử.

Cảnh quay dường như không tập trung vào diễn biến trận đấu mà chỉ cho thấy tổng thể sân rộng, làm người xem cảm giác như theo dõi một trận bóng nghiệp dư hoặc giải đấu hạng thấp, thiếu đi sự sắc nét và hấp dẫn cần có ở một trận chung kết đẳng cấp châu Âu. Chính điều này khiến không ít CĐV thất vọng và phản ứng gay gắt trên mạng xã hội.

Một fan thốt lên: “Góc máy tệ nhất trong lịch sử chung kết Champions League". Một người khác than thở: "Góc quay thật kinh khủng, thường có tệ thế này không nhỉ?". Người thứ ba hỏi: "Góc quay này trên TNT là sao vậy?".

Một fan nữa chia sẻ: "Góc quay này tệ quá anh em ơi". Một người bình luận: "Có thể đây là góc quay tệ nhất trong lịch sử chung kết Champions League". Thậm chí có ý kiến còn cho rằng: "Góc quay khiến trận đấu trông như giải hạng Hai. Phá hỏng trận đấu rồi".

Tuy nhiên, theo Daily Mail, trách nhiệm có thể không hoàn toàn thuộc về TNT Sports vì các nhà đài thường nhận nguồn truyền hình trực tiếp giống nhau và vị trí camera phụ thuộc nhiều vào thiết kế sân vận động.

Dù bị chỉ trích về góc quay, trận chung kết vẫn diễn ra hấp dẫn với màn trình diễn ấn tượng của PSG ngay từ những phút đầu. Phút thứ 12, PSG mở tỷ số nhờ công hậu vệ Achraf Hakimi, tận dụng chính xác đường chuyền từ Desire Doue để dễ dàng ghi bàn.

Sau đó, thế trận một chiều hoàn toàn nghiêng về PSG. Đại diện Ligue 1 hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, để rồi thi đấu với sự thoải mái lớn nhất và có thêm 4 bàn thắng nữa. PSG hoàn tất cú ăn bốn gồm Ligue 1, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Pháp, Champions League mùa này.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn