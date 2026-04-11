Hình ảnh dân quạt mát cho lính cứu hỏa ngay sau đám cháy gây sốt





Khoảnh khắc người dân quạt cho lính cứu hỏa gây sốt. Ảnh: NVCC.

Ngày 9/4, đoạn video ghi lại khoảnh khắc người dân đứng quạt mát cho lực lượng cứu hỏa vừa tham gia dập lửa tại một cửa hàng ở Thổ Tang (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Hình ảnh nhanh chóng lan tỏa, thu hút nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Nguyễn Thị Bắc, người chứng kiến sự việc và đăng tải clip, cho biết vụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán quần áo, sữa và đồ sơ sinh trên địa bàn Thổ Tang. Khi đám cháy bùng phát, lực lượng cứu hộ cứu nạn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.

Tuy nhiên, do bên trong cửa hàng chứa nhiều hàng hóa dễ bắt lửa, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khiến việc khống chế gặp nhiều khó khăn. Theo nhân chứng, lực lượng chức năng phải mất hơn một giờ đồng hồ mới có thể dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Trong quá trình chữa cháy, một sự cố bất ngờ xảy ra khi nguồn nước trong bình chữa cháy bị cạn, buộc các chiến sĩ phải xử lý tình huống khẩn cấp. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ công tác dập lửa, lực lượng cứu hỏa đã khoan gấp một đường cấp nước ngay giữa quốc lộ để lấy nước tiếp tục chữa cháy.

Nhờ sự nỗ lực của lực lượng chức năng, đám cháy sau đó được khống chế, không để lửa lan sang các nhà dân lân cận. Tuy nhiên, phần lớn hàng hóa trong cửa hàng đã bị thiêu rụi.

Sau vụ cháy, một số người dân xung quanh cầm quạt tay thổi mát cho các chiến sĩ cứu hỏa khi họ tạm nghỉ sau thời gian dài làm việc trong điều kiện khói bụi và nhiệt độ cao.

Dưới phần bình luận của clip, nhiều tài khoản bày tỏ sự cảm kích đối với lực lượng cứu hỏa cũng như tình cảm của người dân địa phương. "Nhìn cảnh này thấy thương các anh lính cứu hỏa quá", một người viết. Một tài khoản khác chia sẻ: "Chiếc quạt nhỏ thôi nhưng thể hiện tình người rất lớn".

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng gửi lời động viên đến chủ cửa hàng khi phải chịu thiệt hại lớn sau vụ cháy.

Tác giả: Hà Vi

Nguồn tin: znews.vn