Danh tính cô gái gây sốt với bộ ảnh chụp vội ở công viên

Đầu tháng 4, loạt ảnh chụp tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) của Đàm Phương Linh (sinh năm 2005, đến từ Hải Phòng) được chia sẻ trên nền tảng Threads. Bộ ảnh nổi bật với tông màu hoài niệm, phong cách đơn giản. "Nhìn ảnh cứ tưởng ảnh bìa CD diễn viên Hong Kong hồi xưa", một tài khoản bình luận. Số khác cho rằng bộ ảnh gợi nhớ đến phong cách của các mỹ nhân TVB hoặc những "nữ hoàng ảnh lịch" đình đám Việt Nam một thời. "Ánh sáng và màu ảnh nhìn rất retro, kiểu như ảnh chụp bằng máy film hồi xưa", một người khác nhận xét.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Phương Linh cho biết buổi chụp hình diễn ra khá ngẫu hứng. Hôm đó, cô chỉ đi dạo và ngồi cà phê cùng bạn bè tại công viên. Một người bạn trong nhóm vừa mua máy ảnh compact mới nên cả nhóm rủ nhau chụp vài tấm thử máy. Nhận thấy ánh nắng buổi chiều khá đẹp, mọi người tranh thủ ghi lại một số khoảnh khắc trong khoảng 20 phút.
Phương Linh được nhận xét có gương mặt mang nét đẹp "hoài niệm" với sống mũi thẳng, đôi mắt dài cùng ánh nhìn cuốn hút. Mái tóc đen dài buông tự nhiên, kết hợp với lớp trang điểm nhẹ với môi đỏ và má hồng tạo nên tổng thể vừa dịu dàng vừa cổ điển.
Phương Linh cho biết cô khá bất ngờ khi những bức ảnh đời thường lại nhận được nhiều sự quan tâm. Theo cô, việc bộ ảnh được cộng đồng mạng đón nhận và yêu thích là điều khiến cô rất vui.
"Với tôi, đó chỉ là một khoảnh khắc được ghi lại trong lúc đi chơi cùng bạn bè. Tôi không nghĩ nó sẽ lan tỏa nhiều như vậy", Linh chia sẻ.
Phương Linh cho biết cô không chủ đích xây dựng hình ảnh theo phong cách cổ điển. Hình ảnh hiện tại theo cô chủ yếu là sự thay đổi tự nhiên trong cách ăn mặc và kiểu tóc. "Trước đây, tôi để tóc kiểu hime (Nhật Bản) nên nhìn hiện đại hơn. Dạo gần đây, tôi để mái dài và chọn trang phục đơn giản nên nhiều người nói mình có hơi hướm cổ điển", cô chia sẻ. Linh cũng nói rằng cô không muốn đóng khung bản thân trong một phong cách nhất định. "Việc thử nghiệm nhiều hình ảnh khác nhau là cách để khám phá bản thân", nữ sinh bày tỏ.
Phương Linh là sinh viên năm 3 trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Bên cạnh việc học, cô vẫn tiếp tục công việc mẫu ảnh tự do.
Tác giả: Hà Vi
