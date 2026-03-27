VTV “lia phải gái xinh” gây sốt, danh tính gây bất ngờ: Là Á hậu, cuộc sống sang chảnh

Tối 26/3, trong khuôn khổ loạt trận giao hữu FIFA Days giữa ĐT Việt Nam và ĐT Bangladesh trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), một khoảnh khắc ngoài lề bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội. Theo đó, khi camera “lia” tới hàng ghế khán giả, hai cô gái với nhan sắc nổi bật đã nhanh chóng “chiếm sóng”, khiến cộng đồng mạng truy tìm danh tính.

Khung hình ghi lại hai nữ cổ động viên ngồi trên khán đài, diện trang phục đơn giản với áo trắng và áo đen nhưng vẫn toát lên thần thái cuốn hút. Gương mặt hài hòa, làn da sáng cùng phong cách nhẹ nhàng giúp cả hai trở nên nổi bật giữa đám đông.

Cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi, thậm chí còn hài hước “đòi tăng lương” cho cameraman vì đã bắt trúng “góc máy triệu view”. Chỉ sau ít giờ, danh tính của cô gái đã được “truy lùng” thành công. Đó là Trần Thu Hiền (sinh năm 2004, quê Bắc Ninh), người đẹp từng giành danh hiệu Á hậu 3 tại Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam 2024. Việc một Á hậu xuất hiện tình cờ trên khán đài bóng đá khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, đồng thời càng làm tăng sức hút cho khoảnh khắc viral.

Ở ngoài đời, Thu Hiền gây ấn tượng bởi phong cách sống hiện đại và năng động. Hiện tại, cô đang hoạt động với vai trò nhà sáng tạo nội dung, thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.

Trang cá nhân của người đẹp tràn ngập hình ảnh du lịch, thời trang và thể thao, đặc biệt là bộ môn pickleball – một xu hướng đang được giới trẻ ưa chuộng.

Thu Hiền cũng từng xuất hiện trên sóng VTV với vai trò người mẫu và MC, cho thấy sự đa năng trong hoạt động nghệ thuật. Phong cách của cô được nhận xét là trẻ trung, thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ, phù hợp với hình ảnh một nàng hậu thế hệ mới.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới