HIEUTHUHAI là quán quân Anh trai 'say hi'

Anh trai “say hi” có hệ thống giải thưởng đồ sộ mà nhiều khán giả trên mạng đang so sánh với MAMA, một trong những lễ trao giải nổi tiếng nhất Kpop. Đầu tiên là giải do khán giả bình chọn, bao gồm quán quân, á quân, nhóm nhạc toàn năng anh trai “best 5”. Tiếp đó là giải thưởng từ nhà sản xuất do 30 anh trai bình chọn. Trong hình, Ca khúc được nghe và xem nhiều nhất được trao cho Catch Me If You Can.