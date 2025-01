Hiệu trưởng ôm hôn nữ giáo viên ngay trong văn phòng

Your browser does not support the video tag.

Theo Indiatoday, hiệu trưởng của một trường tiểu học ở Chittorgarh, bang Rajasthan, Ấn Độ và một giáo viên nữ đã bị đình chỉ công tác sau khi đoạn clip ghi lại cảnh cả hai có hành vi thân mật trong văn phòng của trường được lan truyền rộng rãi.

Hiệu trưởng và nữ giáo viên có hành vi thân mật.

Hiệu trưởng trường học ở Chittorgarh đã bị camera giám sát ghi lại cảnh hôn, ôm và có hành vi không đúng mực với một nhân viên nữ nhiều lần.

Trong một clip khác, hiệu trưởng có thể được nhìn thấy đang nhai thuốc lá một cách thoải mái khi ngồi tại bàn làm việc của mình trong trường.

Trả lời về vụ việc, Cán bộ Giáo dục Quận Rajendra Sharma cho biết: "Một cuộc điều tra sơ bộ đã được tiến hành. Cả hiệu trưởng và giáo viên đều đã bị đình chỉ".

"Một ủy ban điều tra đã được thành lập và chúng tôi sẽ tuân thủ mọi lệnh do chính quyền nhà nước ban hành", ông nói thêm.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn