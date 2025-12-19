Vì sao iPhone vẫn sạc chậm dù bộ sạc ghi 30W mỗi cổng?

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc mua bộ sạc iPhone chỉ dựa vào số lượng cổng hoặc công suất ghi trên từng cổng có thể khiến người dùng hiểu sai về khả năng sạc thực tế.

Mua bộ sạc nhanh đa cổng không phải đơn giản như những thông số quảng cáo.

Yếu tố quan trọng nhất khi chọn sạc đa cổng là tổng công suất mà bộ sạc có thể cung cấp cùng lúc. Trên thị trường, không ít sản phẩm quảng cáo mỗi cổng đạt 30W, đủ để sạc nhanh iPhone. Tuy nhiên, khi sử dụng đồng thời nhiều cổng, công suất sẽ được phân bổ lại khiến tốc độ sạc giảm đáng kể.

Ví dụ, một bộ sạc có hai cổng USB-C, mỗi cổng ghi 30W nhưng tổng công suất chỉ đạt 30W. Khi cắm hai điện thoại cùng lúc, mỗi thiết bị chỉ nhận khoảng 15W, không còn đáp ứng tiêu chuẩn sạc nhanh.

Do đó, sau khi xác định số lượng cổng cần thiết, người dùng cần cân nhắc các thiết bị sẽ sử dụng cùng lúc. Với trường hợp sạc một iPhone và một Apple Watch, bộ sạc có tổng công suất khoảng 35W là đủ, do Apple Watch tiêu thụ rất ít điện năng. Trong khi đó, nếu sạc đồng thời hai iPhone 15 Pro, tổng công suất cần đạt ít nhất 55W, bởi mỗi máy có thể tiêu thụ tới 27W khi sạc nhanh.

Theo các nhà bán lẻ phụ kiện, những bộ sạc ba cổng có tổng công suất từ 65W trở lên thường cho trải nghiệm ổn định hơn, cho phép sạc đồng thời nhiều thiết bị mà không làm giảm đáng kể tốc độ. Ngược lại, các mẫu sạc đa cổng giá rẻ thường chỉ hoạt động hiệu quả khi dùng cho một thiết bị tại một thời điểm.

Vì vậy, sạc đa cổng tuy tiện lợi nhưng chỉ phát huy hiệu quả khi được lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tế. Người dùng nên ưu tiên tổng công suất thay vì chỉ nhìn vào thông số từng cổng riêng lẻ.

