Truy tố Chủ tịch Công ty Z Holding trong vụ sữa giả hơn 2.400 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding (Công ty Z Holding) và các đơn vị liên quan.

Trong đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding); Nguyễn Văn Minh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding) và La Khắc Minh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding) về các tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền," quy đinh tại khoản 4 Điều 193, khoản 3 Điều 221, khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Bị can Phạm Duy Tân (Giám đốc Sản xuất Công ty Nature Made) bị truy tố về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm."

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh, với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Cổ phần Z Holding và các công ty thuộc hệ thống, đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt, thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Các đối tượng xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng, phân phối sản phẩm trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Cổ phần Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng.

Trong đó, Kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng (trong đó doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made là 417,8 tỷ đồng; doanh thu hàng giả tại các công ty thuộc hệ thống Z Holding là hơn 2.018 tỷ đồng).

Các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã thu lợi bất chính số tiền hơn 149,7 tỷ đồng.

Quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế, nhóm Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, lãnh đạo nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể. Họ cho lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm “Misa,” gồm một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ “Sổ quản trị,” thể hiện doanh thu thực tế của nhóm Z Holding là hơn 7.825 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên hệ thống công khai, doanh thu dùng kê khai thuế chỉ là 1.148 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng cáo buộc các đối tượng bỏ ngoài sổ sách hơn 6.677 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83,2 tỷ đồng là nguồn tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng./.

