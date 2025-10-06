Hy vọng mới trên hành trình phục hồi cho bệnh nhân sau hóa – xạ trị tại Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc

Hóa trị, xạ trị là những “vũ khí” quan trọng trong điều trị ung thư, nhưng cũng để lại nhiều tác dụng phụ khiến người bệnh suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần. Trong bối cảnh đó, việc phục hồi bằng Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại đang mở ra hướng đi mới, giúp bệnh nhân lấy lại sức khỏe và niềm tin vào hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Bệnh nhân được thăm khám và xây dựng phác đồ phục hồi sau hóa – xạ trị.

Nhận thấy nhu cầu phục hồi sau hóa – xạ trị ngày càng cấp thiết, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc đã coi đây là một định hướng trọng tâm trong chăm sóc người bệnh ung thư. Sự quan tâm này không chỉ giúp hỗ trợ thể trạng, mà còn thể hiện triết lý điều trị toàn diện, an toàn và bền vững của bệnh viện.

Tại đây, người bệnh được chăm sóc theo mô hình kết hợp giữa Y học cổ truyền và Y học hiện đại. Các phương pháp như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, thủy châm và bài thuốc cổ truyền được áp dụng linh hoạt, giúp tăng cường miễn dịch, giảm đau, cải thiện giấc ngủ, kích thích tiêu hóa, đồng thời hỗ trợ giải độc cơ thể và hạn chế tác dụng phụ.

Đội ngũ y bác sĩ luôn đồng hành cùng bệnh nhân trên hành trình hồi phục.

Không chỉ tập trung vào điều trị, Bệnh viện còn tổ chức các buổi tập dưỡng sinh định kỳ cho người bệnh. Hoạt động này phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là bệnh nhân sau hóa – xạ trị, giúp phục hồi thể lực, cải thiện tinh thần và xây dựng lối sống lành mạnh trong quá trình hồi phục.

Các bài tập dưỡng sinh tại Bệnh viện giúp bệnh nhân nâng cao thể lực, cải thiện tinh thần

Đặc biệt, đội ngũ bác sĩ, lương y giàu kinh nghiệm của bệnh viện luôn theo dõi sát sao tình trạng từng bệnh nhân để xây dựng phác đồ phục hồi cá thể hóa. Nhiều bệnh nhân sau hóa – xạ trị cho biết đã cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực: ăn uống ngon miệng hơn, tinh thần thoải mái hơn, sức khỏe từng bước hồi phục. Đây không chỉ là hiệu quả y học, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh trong hành trình chống chọi ung thư.

Song song với chuyên môn, hệ thống cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại và môi trường điều trị thân thiện cũng góp phần khẳng định Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc là địa chỉ tin cậy cho bệnh nhân sau hóa – xạ trị tại Nghệ An và khu vực lân cận.

Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc – địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín tại Nghệ An

Với định hướng kết hợp tinh hoa Y học cổ truyền và Y học hiện đại, Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc đang trở thành điểm tựa tin cậy, mang đến hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư trên hành trình hồi phục.

