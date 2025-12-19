Phá đường dây lừa đảo trên mạng hơn 7.500 tỉ, bắt 20 người ở khu Tam Thái Tử Campuchia

Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận những người liên quan đến đường dây lừa đảo tại cửa khẩu Long Bình (An Giang) - Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 18-12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết lực lượng chức năng vừa bắt giữ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng với gần 3.000 bị hại. Tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỉ đồng.

Chiêu trò tinh vi

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, lực lượng chức năng phát hiện nhóm lừa đảo trực tuyến trên mạng xã hội qua kết bạn, làm quen, dụ dỗ đầu tư vào các ứng dụng đánh bạc.

Cụ thể, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Công an, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cùng các cơ quan chức năng trong và ngoài nước bắt giữ 20 người tại đặc khu Tam Thái Tử, The Sampeou, tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia).

Sau đó, những người liên quan được đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (An Giang).

Độ tuổi của họ từ 18-41, đến từ nhiều nơi như Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, Hải Phòng và Hà Nội.

Trong đó Nguyễn Thị Chín (biệt danh Hoa, 30 tuổi, trú Hải Phòng) cầm đầu, trực tiếp điều hành nhóm lừa đảo. Chín là "vợ hờ" của một người nước ngoài có vai trò chủ mưu.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm này thường đăng bài tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội, rồi đưa người sang Campuchia làm việc cho các "công ty" trá hình đặt tại khu Tam Thái Tử, The Sampeou, Kaol Thum và Kandal.

Sau đó những người này được học thuộc tài liệu, kịch bản, lời thoại dụ dỗ theo phân công. Các tổ trưởng sẽ giám sát, giao chỉ tiêu hằng ngày.

Ví dụ, Nguyễn Thị Chín là tổ trưởng tổ 1, phân việc cho các nhân viên dùng tài khoản ảo trên TikTok, Facebook, Zalo để tiếp cận bị hại thông qua kết bạn, làm quen, kêu gọi đầu tư.

Những người liên quan và tang vật trong vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

"Đầu tư thêm để nhanh về chung một nhà"

Để lấy niềm tin, chúng xây dựng hình ảnh giả mạo là người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn, mong tìm một mối quan hệ nghiêm túc.

Đa số bị hại là phụ nữ trung niên, độc thân hoặc đã ly hôn. Hằng ngày, chúng nhắn tin, gọi video, chia sẻ về cuộc sống, hoàn cảnh cá nhân, thậm chí dựng chuyện bị phản bội, bị cô lập để khơi gợi sự đồng cảm.

Khi thân thiết hơn, chúng vẽ ra viễn cảnh viên mãn như kết hôn, chung sống, mở công ty hay cùng đầu tư làm ăn.

Chúng "vẽ" kịch bản đang tham gia sửa chữa lỗ hổng bảo mật tại các casino ở Hong Kong, Macau, từ đó có thể kiếm tiền vào các khung giờ cố định trong ngày.

Bị hại được dẫn dụ đầu tư thông qua các website giả mạo. Bước đầu, chúng cho bị hại thao tác thử trên tài khoản có sẵn, hiển thị giao dịch rút tiền "thành công" với biên lai giả.

Khi nạn nhân tin tưởng, chúng hướng dẫn mở tài khoản riêng, nạp tiền thật với cam kết lợi nhuận cao từ 5-30%/ngày. Khi ấy, bị hại được rút số tiền nhỏ.

Dần dần, tiền đầu tư tăng lên, chúng liên tục tạo áp lực tâm lý, thúc giục nạp thêm tiền kèm hứa hẹn "đầu tư thêm để nhanh về chung một nhà", "có tiền xây tổ ấm", "có vốn làm ăn"…

Đến khi "con mồi" không còn khả năng nạp tiền, chúng tạo sự cố hệ thống, khóa tài khoản và cắt đứt mọi liên lạc. Mọi hình ảnh, video, giao dịch, trò chuyện trên mạng xã hội đều bị xóa hoặc vô hiệu hóa.

Cơ quan điều tra xác định đây là ổ nhóm lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, chuyên nghiệp xuyên quốc gia, do vậy khuyến cáo các nạn nhân liên quan liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để trình báo.

Ngày 15-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: tuoitre.vn