Tăng hiệu quả phục hồi sức khỏe nhờ liệu pháp Oxy cao áp tại Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc

Không gian Trung tâm Oxy cao áp rộng rãi, thoáng mát



Liệu pháp Oxy cao áp giúp người bệnh hít thở oxy tinh khiết trong môi trường áp suất chuyên biệt. Khi lượng oxy được hấp thu cao hơn mức thông thường, não bộ, tuần hoàn và các cơ quan nội tạng được “nạp năng lượng”, góp phần cải thiện toàn diện sức khỏe.

Không chỉ giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi, liệu pháp còn cải thiện chức năng hô hấp, tuần hoàn, tăng cường miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa và thúc đẩy tái tạo tế bào. Phương pháp này đã cho thấy hiệu quả trên nhiều nhóm bệnh: mất ngủ kéo dài, đau nửa đầu, hội chứng tiền đình, thiểu năng tuần hoàn não; bệnh nhân sau đột quỵ, chấn thương, phẫu thuật; người suy nhược cơ thể, căng thẳng; trẻ em mắc hội chứng tự kỷ; bệnh nhân ung thư trong và sau điều trị; cũng như các trường hợp tổn thương lâu lành do đái tháo đường, ngộ độc khí. Ngoài ra, Oxy cao áp còn được ứng dụng trong trẻ hóa và thẩm mỹ ngoại trú.

Bệnh nhân đang thưởng thức buổi ăn nhẹ sau buổi điều trị



Điểm nổi bật tại Nguyên Phúc là quy trình điều trị an toàn, khoa học. Hệ thống buồng Oxy cao áp đa ngăn phục vụ tối đa 12 bệnh nhân mỗi lượt, được giám sát liên tục qua camera, màn hình và hệ thống micro hai chiều. Sự phối hợp giữa bác sĩ trong buồng và bác sĩ theo dõi từ bên ngoài đảm bảo liệu trình diễn ra hiệu quả và an toàn tuyệt đối.

Bên trong buồng điều trị Oxy cao áp thoải mái với đầy đủ chức năng



Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, liệu pháp Oxy cao áp tại Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc đang trở thành lựa chọn tin cậy cho những người có nhu cầu phục hồi sức khỏe một cách tự nhiên và an toàn. Phương pháp này không chỉ mở ra cơ hội cải thiện chất lượng sống cho nhiều nhóm bệnh lý, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả điều trị trong giai đoạn hậu phục hồi.

Buồng Oxy cao áp hiện đại với 12 chỗ ngồi Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc



Người dân có nhu cầu tìm hiểu thêm về liệu pháp Oxy cao áp có thể liên hệ trực tiếp Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc để được tư vấn cụ thể, phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng trường hợp.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc Địa chỉ: Đường 72m- Phường Vinh Hưng, Nghệ An ( P.Hưng Đông- TP Vinh cũ) Hotline tư vấn và đăng ký: 0913.005.477 Hotline tiếp nhận và phản ánh: 0853. 328.115 Website: https://benhvienyhctnguyenphuc.vn/ https: //www.facebook.com/benhvienyhctnguyenph

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn