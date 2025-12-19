Thị trường smartphone sẽ suy giảm vào năm sau?

6 nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu thế giới đều có khả năng sẽ phải chứng kiến ​​doanh số bán hàng giảm vào năm tới so với năm 2025.

Ảnh minh họa.

Sau một năm tăng trưởng khiêm tốn, thị trường điện thoại thông minh toàn cầu dự kiến ​​thu hẹp lại vào năm 2026 chủ yếu do chi phí bộ nhớ tăng cao. Điều này có khả năng gây ra những vấn đề đáng kể cho các "ông lớn" như Apple và Samsung nhưng cũng ảnh hưởng đến các nhà sản xuất nhỏ hơn như Xiaomi, Vivo, Oppo và Honor.

Ai sẽ là "kẻ thua cuộc" lớn nhất trên thị trường?

Mới đây, Counterpoint Research đã đưa ra dự báo mới nhất về lượng smartphone sẽ xuất xưởng trong cả năm 2026. Theo đó, lượng smartphone xuất xưởng của Apple và Samsung trong năm 2026 dự kiến ​​giảm lần lượt 2,2% và 2,1% so với năm 2025. Trong khi đó, Vivo cũng sẽ ghi nhận mức giảm 1,2% doanh số điện thoại thông minh trên toàn cầu. Điều tương tự cũng sẽ diễn ra với thương hiệu Oppo, hiện đang đối mặt với mức giảm tương tự.

Dự đoán thị trường điện thoại thông minh toàn cầu vào năm 2026.

Ngược lại, Xiaomi được dự đoán suy giảm ở mức 1,8%. Tuy nhiên, công ty vẫn có thể an ủi phần nào nhờ khả năng cạnh tranh với Vivo và Oppo.

Điều tương tự cũng sẽ diễn ra với Honor, hãng có thể ghi nhận mức giảm đáng lo ngại 3,4% về số lượng smartphone xuất xưởng so với năm nay. Các thương hiệu "khác" cũng khó có thể khả quan hơn trong năm 2026 với mức giảm khoảng 2,5% và góp phần vào sự suy giảm chung của ngành - khoảng 2%.

Về cơ bản, Apple và Samsung sẽ "có vị thế tốt nhất để vượt qua trong vài quý tới".

Người dùng sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho smartphone?

Với dự báo chi phí nguyên vật liệu sẽ tăng từ 10 - 25%, hầu hết các nhà sản xuất điện thoại thông minh có thể sẽ chuyển một phần chi phí tăng thêm đó cho người tiêu dùng bằng cách tăng giá smartphone.

Sự khác biệt giữa dự đoán doanh số smartphone hồi tháng trước và hiện tại.

May mắn thay, việc tăng giá mạnh sẽ không áp dụng ở "phân khúc giá thấp". Tuy nhiên, các điện thoại giá rẻ và tầm trung sẽ không còn nhận được những nâng cấp đáng mong đợi.

Một biện pháp khác mà nhiều thương hiệu có thể áp dụng vào năm 2026 là "tái cấu trúc" hoặc "cân bằng lại" danh mục sản phẩm theo cách loại bỏ một số phiên bản để giữ chi phí sản xuất ở mức tối thiểu.

Dự báo này có đúng hay không?

Rõ ràng, không ai có thể dự đoán chính xác doanh số của Apple, Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo và Honor vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, xu hướng chung của ngành thường khá dễ "nhìn thấy" trước.

Vì vậy, thị trường điện thoại thông minh có thể sẽ thu hẹp lại vào năm tới. Tất nhiên, Apple và Samsung có thể tìm cách để kiềm chế sự sụt giảm của mình. Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên cũng như dòng Galaxy S26 có thể là động lực tăng doanh số. Những sản phẩm này sẽ không đủ để ngăn toàn bộ ngành công nghiệp thu hẹp lại nhưng có thể làm cho doanh số smartphone tổng thể bớt ảm đạm hơn một chút.

Tác giả: Khánh Vy

Nguồn tin: nguoiduatin.vn