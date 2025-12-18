Vận động đầu thú thành công đối với đối tượng truy nã quốc tế

Đối tượng Vũ Đức Việt (SN 1995, nơi cư trú: Thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái, TP Hải Phòng) đã từ Campuchia về Việt Nam và đến Công an xã Phú Thái xin đầu thú. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng và Công an xã Phú Thái tiếp nhận và di lý đối tượng Vũ Đức Việt về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, đối tượng đã khai nhận cùng với các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội nêu trên tại Vương quốc Campuchia. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Đức Việt để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng Vũ Đức Việt



Trước đó, vào khoảng 23h ngày 25/8/2023, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tuần tra khu vực khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang phát hiện 4 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Cả 4 đối tượng này đều đến từ các tỉnh phía Bắc. Các đối tượng này khai báo bị một nhóm đối tượng bên Campuchia lừa gạt kêu qua Campuchia rồi sẽ được đưa sang Đài Loan để xuất khẩu lao động theo đường tiểu ngạch. Tin lời các đối tượng này, 4 nạn nhân trên cùng với Hoàng Văn Mùa (SN 1984, đã bị đánh chết tại Campuchia) sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch khu vực biên giới Cửa khẩu Long Bình.

Sau đó nhóm đối tượng đưa 5 nạn nhân trên đến một căn nhà trọ ở khu vực phường Sampeou Poun, thành phố Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia. Tại đây, các đối tượng đã tra tấn các nạn nhân rất dã man rồi quay video gửi cho gia đình các nạn nhân yêu cầu phải chuyển tiền. Các gia đình nạn nhân đã chuyển tổng số khoảng 500.000.000 đồng vào các tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng này cung cấp. Riêng gia đình Hoàng Văn Mùa chưa có tiền chuyển kịp thì đã bị nhóm đối tượng ra tay sát hại tại căn nhà trọ nơi nhóm đối tượng giam cầm. Chúng đã gửi hình ảnh, video về cho gia đình nạn nhân. 4 nạn nhân còn lại lợi dụng lúc sơ hở, đã tự cởi trói và chạy trốn về cửa khẩu Long Bình, bị lực lượng Biên phòng Việt Nam phát hiện và bắt giữ.

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng với Công an tỉnh An Giang thành lập Tổ công tác sang Vương quốc Campuchia để cùng phối hợp điều tra, xác minh làm rõ. Tổ công tác phối hợp với các cơ quan chức năng Vương quốc Campuchia tiến hành các hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu, chứng cứ để phục vụ cho việc khởi tố, điều tra theo pháp luật Việt Nam. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố đối với 10 đối tượng về các hành vi “Giết người; Cướp tài sản và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Ngày 29/08/2024, Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra chuyển VKSND tỉnh An Giang đề nghị truy tố 6/10 bị can về các hành vi trên và ra quyết định truy nã đối với 4 bị can còn lại.

Ngày 15/9/2025, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 1 đối tượng với mức án tử hình; 2 đối tượng với mức án chung thân; những đối tượng còn lại với mức án từ 28 đến 30 năm tù giam.

Đối với 4 đối tượng truy nã (trong đó có Vũ Đức Việt), cơ quan điều tra xác định các đối tượng này đang lẩn trốn bên Vương quốc Campuchia nên đã đề nghị Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã quốc tế, đồng thời Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án truy bắt đối tượng truy nã để phối hợp với các cục nghiệp vụ - Bộ Công an xác minh, truy bắt. Phòng Cảnh sát hình sự đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có biện pháp vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng; Công an xã Phú Thái (TP Hải Phòng) nơi có gia đình đối tượng truy nã đang sinh sống để vận động đối tượng ra đầu thú.

Ngày 15/12/2025, đối tượng Vũ Đức Việt (SN 1995, nơi cư trú: Thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái, TP Hải Phòng) đã từ Campuchia về Việt Nam và đến Công an xã Phú Thái xin đầu thú. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng và Công an xã Phú Thái tiếp nhận và di lý đối tượng Vũ Đức Việt về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, đối tượng đã khai nhận cùng với các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội nêu trên tại Vương quốc Campuchia. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Đức Việt để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị các đối tượng còn lại nhanh chóng đến cơ quan Công an đầu thú, để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn