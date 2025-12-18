Ngược dòng quả cảm, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng bàn thắng thứ ba vào lưới U22 Thái Lan - bàn thắng quyết định tấm HCV tại SEA Games 33. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN



So với đội chủ nhà, U22 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn về sự ổn định và kinh nghiệm thi đấu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đội bóng áo đỏ đã đồng hành cùng nhau từ năm 2024, đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 và toàn thắng vòng loại để giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Lối chơi kiểm soát bóng, pressing tầm cao cùng nền tảng thể lực tốt giúp U22 Việt Nam bước vào trận đấu với sự tự tin rõ rệt.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng sự hưng phấn đã giúp U22 Thái Lan nhập cuộc đầy quyết tâm. Ngay phút thứ 2, Seksan Ratree tung cú dứt điểm nguy hiểm buộc hàng thủ Việt Nam phải cảnh giác cao độ. Ở chiều ngược lại, U22 Việt Nam đáp trả bằng các tình huống cố định, trong đó đáng chú ý là pha đánh đầu chệch cột dọc của Đình Bắc ở phút thứ 5.

Cầu thủ Lý Đức (số 3, Việt Nam) ăn mừng bàn thắng thứ hai của đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Bước ngoặt của hiệp đấu đến ở phút 20. Từ cự ly khoảng 25 m, tiền đạo Yotsakorn Burapha thực hiện cú sút phạt mẫu mực, bóng xoáy qua hàng rào găm thẳng vào góc phải khung thành, mở tỷ số cho U22 Thái Lan dù thủ môn Trung Kiên đã bay người hết cỡ.

Bàn thua buộc U22 Việt Nam phải đẩy cao đội hình, song chính điều đó khiến hàng thủ lộ ra nhiều khoảng trống. Phút 30, trong một pha phản công nhanh, Ratree băng lên bên cánh phải, ngoặt bóng loại bỏ Hiểu Minh trước khi dứt điểm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Hiệp 1 khép lại với lợi thế 2-0 nghiêng về U22 Thái Lan, đẩy thầy trò HLV Kim Sang Sik vào tình thế vô cùng khó khăn. Tuyến giữa của đội bóng áo đỏ bị bóp nghẹt, khiến các phương án tiếp cận khung thành đối phương không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Bước sang hiệp 2, U22 Việt Nam cho thấy quyết tâm thay đổi cục diện. Phút 47, Đình Bắc băng xuống tốc độ buộc thủ môn Phosaman phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, tiền đạo mang áo số 7 lạnh lùng đánh lừa thủ thành Thái Lan, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Cầu thủ Thanh Nhàn ăn mừng bàn thắng thứ ba của đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Bàn thắng sớm giúp tinh thần U22 Việt Nam được giải tỏa đáng kể. Các học trò của HLV Kim Sang Sik đẩy cao đội hình, tăng cường pressing và liên tục gây sức ép. Phút 55, Đình Bắc tiếp tục thử vận may bằng cú sút phạt bất ngờ, bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.

Sức ép bền bỉ cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 59. Từ quả phạt góc của Văn Thuận, trung vệ Waris Choolthong trong nỗ lực cản phá đã vô tình đưa bóng đập người đi thẳng vào lưới nhà, giúp U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2 trong sự vỡ òa của các cổ động viên áo đỏ.

Một lần nữa, HLV Kim Sang Sik để lại dấu ấn cầm quân rõ nét khi hai sự thay đổi người ở đầu hiệp hai là Thái Sơn và Văn Thuận đều phát huy hiệu quả, giúp U22 Việt Nam giành lại thế trận. Phút 67, Xuân Bắc có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng thủ môn U22 Thái Lan đã chơi xuất sắc. Bốn phút sau, cú đánh đầu ở cự ly gần của Hiểu Minh đưa bóng tìm đến cột dọc trong sự tiếc nuối của đội bóng áo đỏ.

Cầu thủ Thanh Nhàn ăn mừng bàn thắng thứ ba của đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN



Phút 90+2, Thanh Nhàn tung cú volley kỹ thuật từ cự ly gần, song thủ môn U22 Thái Lan vẫn kịp thời cứu thua. Không thể phân định thắng thua trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ.

Ngay phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất, U22 Việt Nam vượt lên ấn định tỷ số 3-2 sau pha đá bồi của Thanh Nhàn. Công đầu thuộc về Văn Thuận với pha xử lý bình tĩnh và cú dứt điểm khiến thủ môn đối phương không thể bắt dính bóng.

Chiến thắng nghẹt thở trước U22 Thái Lan giúp U22 Việt Nam hoàn tất màn ngược dòng quả cảm, chính thức lên ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 33 – cái kết xứng đáng cho hành trình bền bỉ, bản lĩnh và đầy thuyết phục của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: baotintuc.vn