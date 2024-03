Hiệp đồng trong quản lý bảo vệ biên giới tiếp giáp Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa

Bộ đội Biên phòng ba tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh ký kết hiệp đồng năm 2024.

Năm 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các Đồn Biên phòng tiếp giáp giữa các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa đã duy trì tốt nề nếp, chế độ thông báo, kịp thời trao đổi tình hình trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển khu vực tiếp giáp.

Qua đó, ba tỉnh đã có 36 lượt thông báo cho nhau bằng văn bản trao đổi, thông báo tình hình công tác quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển; các phòng, ban chuyên môn của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao đổi 23 đợt với 37 thông tin liên quan đến các hoạt động tàu cá “nước ngoài” vi phạm vùng biển, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập đồn biên phòng…

Lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Đồn biên phòng Quỳnh Phương (Nghệ An) tuần tra bảo vệ biên giới.

Các đồn biên phòng tiếp giáp ba tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp, trao đổi, thống nhất nội dung để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và các văn bản có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển; tuyên truyền về Luật Biên phòng, Luật Thủy sản, công tác phòng, chống khai thác IUU,...

Các đồn biên phòng tiếp giáp phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, chống khai thác IUU, đã tổ chức 47 đợt tuần tra bảo vệ biên giới, vùng biển, qua đó phát hiện tám vụ, tám chủ phương tiện vi phạm trong vùng biển giáp ranh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng ba tỉnh và các đồn biên phòng tiếp giáp của các bên đã phối hợp chặt chẽ với các chi cục thủy sản và kiểm ngư của ba tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin về các tàu cá không bảo đảm các điều kiện hoạt động khai thác thủy sản. Trong năm 2023, phát hiện, cảnh báo, nhắc nhở hơn 20 lượt tàu mất kết nối hành trình khi tham gia hoạt động khai thác trên các vùng biển, ngăn chặn nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bộ đội Biên phòng tuyên truyền công tác phòng, chống khai thác IUU cho ngư dân.

Các đồn biên phòng ba tỉnh đã phối hợp hỗ trợ 45 lượt phương tiện, 460 lượt lao động vào tránh trú bão, neo đậu an toàn; phối hợp truy đuổi, bắt giữ ba vụ, ba chủ phương tiện khai thác thủy sản trái phép, tham mưu địa phương xử lý theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp, tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm vụ, năm phương tiện với 17 thuyền viên bị nạn.

Phương hướng hiệp đồng năm 2024 được ba đơn vị xác định tiếp tục thực hiện tốt công tác trao đổi thông báo, trao đổi thông tin tình hình, kịp thời thông báo cho nhau và phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, các phòng chức năng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng ba tỉnh thường xuyên thông báo tình hình, phối hợp trong điều tra, xác minh các nguồn tin liên quan đến các loại tội phạm vi phạm pháp luật ở khu vực tiếp giáp. Đồng thời, ba đơn vị cũng thống nhất các biện pháp, cách xử lý khi có tình huống xảy ra, nhất là trong đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, khai thác hải sản trái phép, phòng chống khai thác IUU… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tác giả: THÀNH CHÂU-HẢI THƯỢNG

Nguồn tin: Báo Nhân dân