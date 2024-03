Xây dựng thế trận lòng dân ở huyện biên giới rẻo cao Kỳ Sơn

Là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, nơi có quốc lộ 7A chạy qua, có cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn nối với tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) cùng 1 cửa khẩu phụ Ta Đo và nhiều đường tiểu ngạch qua biên giới.

Thời gian qua, với mục tiêu giữ vững 3 yên, đó là: yên dân, yên địa bàn và yên biên giới, bên cạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm, Công an huyện Kỳ Sơn đặc biệt chú trong xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhờ đó phong trào này trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, được các cấp, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công an huyện Kỳ Sơn lên phương án giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc.

Theo đó, công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng, triển khai quyết liệt và phát triển sâu rộng, nhiều mô hình được nhân rộng và có tác động lớn, sát thực với địa bàn, cụ thể: Đơn vị đã tổ chức phát động phong trào hình thức tập trung, kết hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật tại 191/191 khối, bản của 21/21 xã, thị trấn, thu hút 158.000 lượt quần chúng nhân dân tham gia học tập, 100% các hộ gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội.

Chú trọng làm tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, qua đó trong năm 2023 đã xây dựng mới 10 mô hình xã sạch về ma túy; duy trì và kiện toàn, sơ tổng kết 74 mô hình đã xây dựng. Đồng thời, đã tiến hành bổ sung kiện toàn 570 tổ tự quản đi vào hoạt động nền nếp. Các mô hình và tổ tự quản đã làm tốt công tác giáo dục pháp luật, xây dựng gia đình hạnh phúc không có tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững bình yên, hạnh phúc ở từng bản làng.

Trong năm 2023, Công an huyện triển khai xây dựng 5 địa bàn gồm thị trấn Mường Xén, xã Nậm Càn, Bảo Thắng, Na Loi, Mường Lống là điển hình tiên tiến về phong trào bảo vệ ANTQ. Qua sơ kết, 5 xã đã đạt 34/34 tiêu chí.

Đơn vị cũng đã tổ chức 39 diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, được quần chúng nhân dân đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng Công an huyện, lực lượng Công an xã, nhất là tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của CBCS để đơn vị kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an huyện cũng đã chủ động tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện nhiều văn bản chỉ đạo; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó, đã xây dựng 3 phóng sự, tổ chức 25 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút hơn 4.600 người tham gia. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cũng như thực hiện hiệu quả công tác vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, qua đó đã vận động thu hồi 761 khẩu súng, nòng súng tự chế trong nhân dân.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Công an tỉnh, Bộ Công an, Công an huyện Kỳ Sơn đã kêu gọi, vận động toàn thể CBCS quyên góp, ủng hộ số tiền hơn 100 triệu đồng. Đồng thời tham mưu Huyện ủy, UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo và 9 Tổ công tác huy động các cấp, các ngành triển khai làm nhà cho 1.800 hộ nghèo tại địa bàn 20 xã. Đồng thời huy động hàng nghìn lượt CBCS giúp nhân dân san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu xây dựng. Qua đó, đã sớm hoàn thành vượt tiến độ giai đoạn 1 là 1.491 ngôi nhà và giai đoạn 2 là 309 ngôi nhà ở, để lại rất nhiều hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Nhờ làm tốt các mặt công tác, nhất là triển khai nhiều giải pháp trong xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an huyện Kỳ Sơn đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả, trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023, đơn vị vinh dự được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an, Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân