Cuộc gọi đầu thú qua biên giới

Loạn đả trong đêm

Đêm ngày 8/5/2023, trực ban Công an huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) tiếp nhận tin báo tại quán bia ở xóm 1, xã Châu Nhân vừa xảy ra một vụ ẩu đả của 2 nhóm thanh niên, xuất phát từ những va chạm, xích mích trong lúc nhậu nhẹt trong quán. Nạn nhân bị gây thương tích nặng là một nam giới, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Văn Thế

Sau khi báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh và phòng CSHS, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh - (Phó trưởng Công an huyện) đã huy động các đội nghiệp vụ xuống ngay hiện trường để tiến hành các biện pháp cấp bách như bảo vệ hiện trường, nắm tình hình có liên quan, đồng thời cử điều tra viên túc trực tại bệnh viện để lấy sinh cung nếu nạn nhân qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên nạn nhân Nguyễn Xuân Hữu - (sinh năm 1980, là người địa phương) đã tử vong do mất máu cấp.

Lúc này hội đồng khám nghiệm cùng lực lượng CSHS - Công an tỉnh cũng đã xuống đến nơi, triển khai các hoạt động điều tra, thu thập dấu vết, vật chứng tại hiện trường và tổ chức truy xét hung thủ theo dấu vết nóng.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Hùng - (Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự) cho biết: “Khám nghiệm tử thi thấy sau lưng nạn nhân có 4 vết thương, ở chân có 2 vết. Chúng tôi đánh giá các thương tích này đều do một loại hung khí gây ra, bởi vì có các đặc điểm tương đồng. Nạn nhân chết do mất máu cấp. Tại địa điểm được xác định là nơi xảy ra xô xát, phát hiện có các dấu vết màu nâu đỏ nghi là máu ở nhiều vị trí và dính trên bàn ghế. Ngoài ra trên nền quán bia có nhiều mảnh bát đĩa bị vỡ nằm rải rác, chứng tỏ đã có xung đột xảy ra giữa nhiều người”.

Trong lúc tiến hành các hoạt động khám nghiệm thì công tác nắm tình hình, truy tìm thủ phạm theo dấu vết nóng được liên quân hình sự tỉnh Nghệ An và Công an huyện Hưng Nguyên triển khai với sự tập trung cao độ về quân số, phương tiện, biện pháp. Tuy nhiên hoạt động truy xét đã gặp phải những khó khăn khách quan, manh mối dẫn đến thủ phạm rất mờ nhạt.

Đại úy Trần Võ Tùng - (Đội trưởng Đội CSHS, Công an huyện Hưng Nguyên) kể: “Quán bia này cách xa khu dân cư, chủ quán là 2 cô gái trẻ quê ở Đắk Lắk mới đến đây mở hàng ăn được hơn một tháng, nên họ không biết thực khách của mình là ai. Địa điểm này chủ yếu là công nhân làm đường ở công trường gần đó và cánh lái xe tụ tập ăn uống, ngoài ra đám trai làng cũng thường ra quán nhậu nhẹt, vui chơi. Quanh khu vực hiện trường không có camera an ninh công cộng hay của các hộ gia đình. Chúng tôi khai thác tất cả thông tin, cùng sự hiểu biết của nhân chứng về vụ án, nhất là người đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nên nhanh chóng dựng được lý lịch nạn nhân, tạo cơ sở cho việc tiến hành rà soát, xác định các mối quan hệ của anh này, cùng diễn biến sự việc”.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình vụ án, được biết vào lúc 20h-21h ngày 8/5/2023, có nhiều nhóm thanh niên ở ba xã giáp ranh đã đến quán tụ tập uống bia và phát sinh mâu thuẫn với nhau. Lực lượng điều tra tiến hành xác minh, truy tìm những người liên quan để xác định đó là mâu thuẫn bột phát hay có từ trước đó.

Trung tá Trần Hoa Kỳ - (Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, Phòng CSHS) cho biết: “Ngay trong đêm chúng tôi đã triệu tập, lấy lời khai những người liên quan, người biết việc, nhưng nhóm người ngồi cùng bàn nhậu với nạn nhân đều không biết những kẻ gây ra vụ án này là ai. Tiến hành rà soát trên địa bàn xã Châu Nhân xác định trong đêm hôm đó không có ai đến quán bia đó. Khi mở rộng soát xét sang địa bàn các xã xung quanh thì phát hiện thông tin có hai đối tượng là người ở xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên đã nhậu ở đó vào thời điểm xảy ra vụ án. Khẩn trương xác minh, đến trưa hôm sau chúng tôi xác định các đối tượng này là Hồ Ngọc Sao (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Thế (sinh năm 1994, đều trú tại xóm 3, xã Hưng Phúc) có khả năng liên quan trực tiếp đến vụ án. Tuy nhiên khi triệu tập lên làm việc thì chúng đã vắng mặt tại nơi cư trú”.

Hành trình truy đuổi

Xác minh nhân thân đối tượng, lực lượng phá án xác định Thế và Sao đều không có nghề nghiệp ổn định, có biểu hiện nghiện ma túy, nằm trong diện theo dõi, quản lý nghiệp vụ của Công an huyện Hưng Nguyên từ năm 2021 đến nay. Tuy nhiên cả hai đối tượng thường xuyên vắng mặt tại địa phương, đi làm ăn xa ở các tỉnh phía Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh, khoảng 6 tháng đến 1 năm mới về nhà một lần, cũng không liên hệ với gia đình nên gây nhiều khó khăn cho việc quản lý nghiệp vụ, nắm bắt hoạt động hiện hành.

Lúc này cũng chưa có gì phản ánh trực tiếp sự liên quan của Thế và Sao đến vụ sát hại anh Nguyễn Xuân Hữu, nhưng thông tin chúng xuất hiện tại quán bia và vắng nhà ngay sau khi vụ án xảy ra, đã khiến những người làm án đặc biệt quan tâm, vì đó là những biểu hiện bất minh về hành vi.

Tiến hành truy tìm theo dấu vết nóng, xác định các đối tượng đã sử dụng chiếc xe máy nhãn hiệu Wave màu đen, BKS 37N1-663.51 để rời khỏi địa phương, Ban chỉ đạo điều tra nhận định chúng có thể đang trốn ra tỉnh ngoài, nên huy động tối đa lực lượng tổ chức chốt chặn mọi ngả đường, đồng thời tiến hành rà soát camera tại khu vực cầu Bến Thủy, điểm TP Vinh đi vào các tỉnh phía Nam và Trạm thu phí đi ra các tỉnh phía Bắc.

Qua rà soát, phát hiện Sao và Thế đã rời khỏi tỉnh Nghệ An, đang trốn chạy theo hướng Nam trên đường Quốc lộ 1A, lực lượng điều tra liền cử tổ công tác gồm 8 trinh sát bám theo hướng di chuyển của đối tượng, đồng thời ra thông báo truy tìm đối tượng gây án gửi đến Công an các đơn vị, địa phương dọc tuyến cùng các đơn vị Bộ đội Biên phòng cửa khẩu trên toàn quốc, nhất là các tỉnh phía Nam, để phối hợp chặn bắt nghi can khi chúng xuất hiện.

Lần theo dấu vết các đối tượng, các trinh sát đi thẳng vào tỉnh Quảng Bình thì phát hiện chúng đã đến đó và tiếp tục lên xe khách đi vào miền Nam, tổ công tác liền bám theo, đến Bình Phước phát hiện thông tin các đối tượng đã thuê phòng nghỉ tại đây nhưng đã rời đi.

Chắp nối thông tin từ nhiều nguồn, họ xác định Sao và Thế đã gửi xe máy rồi đi bộ ra đường bắt xe khách vào tỉnh Đồng Tháp, tổ công tác tiếp tục truy đuổi theo hướng di chuyển. Đến nơi, tổ công tác phối hợp với Phòng CSHS tỉnh tiến hành rà soát, sau 3 ngày thì phát hiện các nghi phạm đã lên xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) là vùng tiếp giáp biên giới Việt Nam - Campuchia. Lúc này áp lực đè nặng lên vai các trinh sát, vì qua lộ trình trốn chạy, có thể nhận định chúng sẽ vượt biên sang nước bạn. Nếu việc đó xảy ra sẽ gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra vụ án.

Hành trình truy đuổi đến biên giới đã không thu được kết quả khi các đối tượng đã kịp vượt biên sang nước bạn theo đường tiểu ngạch.

Với quyết tâm phải đưa bằng được các nghi can trở về phục vụ công tác điều tra vụ trọng án, tổ công tác đã báo cáo tình hình về “nhà”. Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị liên quan để có thể cử một tổ công tác sang nước bạn, phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia truy bắt đối tượng.

Quá trình lẩn trốn tại Campuchia, các nghi phạm thường xuyên thay đổi địa điểm ẩn náu, nơi làm việc tại TP Bavet và tỉnh Svay Rieng.

Thượng tá Phạm Ngọc Thanh - (Phó trưởng Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết: “Sau khi sang Campuchia, chúng tôi đã phối hợp đồng nghiệp nước bạn tiến hành rà soát nhiều địa điểm, tập trung vào các sòng bạc (Casino) vì các đối tượng gây án bỏ trốn sang đây thường làm thuê tại đó. Sau đó có thông tin các đối tượng này đang làm thuê trong một xưởng gỗ ở trong rừng sâu, mà để tiếp cận được vị trí đó là vô cùng khó khăn, vì không xác định được chính xác địa chỉ”.

Tại tỉnh Svay Rieng của Campuchia, thời điểm này đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đây là địa bàn rất rộng, có rất nhiều người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống. Bên cạnh đó, có nhiều khu của người Trung Quốc biệt lập như khu tự trị, rất khó xâm nhập để xác minh, bắt người, mà thời hạn được phép ở lại trên đất bạn không nhiều, tổ công tác đã báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo đơn vị và được lệnh rút về nước, tính toán các biện pháp xử lý sau.

Tác động tâm lý

Tuy buộc phải trở về tay không, nhưng những người làm án vẫn kiên định mục tiêu bằng mọi giá phải đưa được đối tượng về nước để trả lời về sự liên quan đến vụ trọng án đang điều tra.

Tiếp tục nắm tình hình, các trinh sát phát hiện thông tin rằng các nghi phạm vẫn liên lạc về với gia đình ở Nghệ An.

Tang vật vụ án

Tình huống này khiến Ban chỉ đạo điều tra đi đến một quyết định quan trọng, đó là vừa tiếp tục bố trí lực lượng theo dõi, bám sát di biến động của gia đình đối tượng, mặt khác tiến hành mời thân nhân của chúng lên làm việc, để tác động tâm lý, yêu cầu họ kêu gọi con em mình trở về nước đầu thú, khai báo rõ hành vi phạm tội nhằm nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Vận động quần chúng, trong đó có vận động cá biệt đối với thân nhân gia đình nghi can gây trọng án đã bỏ trốn, yêu cầu ra đầu thú, là một biện pháp công tác quan trọng và hiệu quả của lực lượng CAND.

Thượng tá Trần Đức Thân - (trưởng phòng CSHS) kể: “Qua trao đổi, hai đối tượng tỏ ra rất lo lắng, lo sợ trở về sẽ bị bắt và bị trả giá bằng bản án rất nặng, có thể liên quan đến tính mạng. Tôi đã động viên, hướng dẫn gia đình bảo các đối tượng gọi điện thoại trực tiếp với tôi. Kết quả là sau khi đối thoại, được tôi phân tích ngọn ngành, động viên, thuyết phục, các đối tượng đã chấp thuận trở về nước để đầu thú, nhằm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”.

Ngày 5/7/2023, đối tượng Nguyễn Văn Thế đã trở về Nghệ An trình diện, tuy nhiên lại khai không thực hiện hành vi đâm chết nạn nhân. Tình huống điều tra này đòi hỏi phải đưa được Sao về đầu thú mới làm rõ được bản chất vụ án.

Tiếp tục liên lạc, thuyết phục, động viên, cuối cùng vào ngày 7/7/2023, Hồ Ngọc Sao đã về nước, đến cơ quan điều tra đầu thú.

Từ đây sự việc đã được làm sáng tỏ. Theo đó, vào khoảng 21h ngày 8/5/2023, anh Nguyễn Xuân Hữu ngồi nhậu tại quán bia ở xóm 1, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên với một số người bạn. Trong lúc uống bia, nhóm của anh Hữu đã xảy ra va chạm với nhóm bạn của Sao và Thế. Lời qua tiếng lại, các đối tượng này bỏ về trước lấy hung khí (dao) rồi quay lại quán bia. Thấy vậy bạn bè anh Hữu liền bỏ chạy, anh Hữu ở lại một mình nên đã bị Sao và Thế dùng dao đâm nhiều nhát gây trọng thương. Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương bằng xe máy, còn anh Hữu được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên anh đã tử vong lúc 3h sáng ngày 9/5/2023.

Tác giả: Đào Trung Hiếu

Nguồn tin: antg.cand.com.vn