Hiến kế giải bài toán "mùa vụ" cho du lịch Nghệ An

Vậy đâu là giải pháp để Nghệ An khắc phục yếu tố mùa vụ trong du lịch? Trăn trở này không chỉ của riêng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, mà còn là yêu cầu bức thiết được chính quyền tỉnh này đặt ra để triển khai thực hiện, hướng tới mục tiêu thu hút du khách về Nghệ An quanh năm.

Cởi bỏ chiếc áo “du lịch 1 mùa”

Mới đây, trong khuôn khổ nội dung buổi toạ đàm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch của Nghệ An, nhiều ý kiến đến từ các chuyên gia, doanh nghiệp đã chỉ rõ một số điểm hạn chế vẫn còn tồn tại bấy lâu nay của du lịch Nghệ An, đồng thời đưa ra những lời góp ý chân thành, gợi mở nhiều giải pháp thiết thực, giúp địa phương này khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh vốn có.

Khắc phục yếu tố mùa vụ là trăn trở của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các chuyên gia đánh giá, Nghệ An là địa phương có nhiều bãi biển đẹp, núi rừng hùng vỹ, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và đặc sắc. Đây cũng là nơi sở hữu kho tàng di tích lịch sử văn hóa đồ sộ, gắn liền đời sống sinh hoạt và nét văn hoá riêng có của người dân bản địa. Tuy nhiên, điều đáng buồn là thế mạnh tổng hòa về tài nguyên tự nhiên và nhân văn của tỉnh này vẫn chưa thể phát huy tối đa, dẫn đến hoạt động du lịch có biểu hiện phân hóa rõ rệt về mùa vụ.

Ở góc độ đơn vị lữ hành, bà Lê Thị Hoà - Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist nhận định: Vấn đề nan giải hiện nay của Nghệ An là nguồn nhân lực phục vụ trong ngành du lịch chưa ổn định. Để thu hút khách du lịch trong mùa thấp điểm, cần có chính sách đào tạo nhân lực chuyên nghiệp hơn. Đồng thời, Nghệ An cần có chiến lược truyền thông quảng bá chuyên nghiệp cho các sự kiện văn hoá lớn như Lễ hội Làng Sen.

“Tỉnh Nghệ An cần đóng gói sản phẩm du lịch cụ thể cả về hành trình và giá để các đơn vị lữ hành dễ dàng xây dựng tour, tuyến và quảng bá. Ngoài ra, tỉnh nên đẩy mạnh tổ chức các sự kiện văn hoá, giải trí với sự tham gia của các ca sĩ, nhân vật có tầm ảnh hưởng quê Nghệ An để tăng hiệu quả truyền thông” – Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist góp ý.

Trong khi đó, ông Trương Quốc Hùng - Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội lại cho rằng, Nghệ An là một điểm đến giàu tiềm năng, có chiều sâu văn hóa, bề dày lịch sử và cảnh sắc thiên nhiên đặc sắc. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả lợi thế đó, địa phương cần tập trung phát triển những sản phẩm du lịch đặc trưng, sáng tạo và phù hợp với xu hướng mới.

Trong đó, chính quyền địa phương cần chú trọng vào các sản phẩm du lịch theo chuyên đề, mùa vụ như: Hành trình “Theo dấu chân Bác Hồ”, “Nghệ An mùa sen nở”, “Tháng 5 về nguồn” hay “Du xuân miền Tây Nghệ An”. Những sản phẩm này sẽ góp phần tạo tính thời vụ rõ ràng, tăng cường truyền thông hiệu quả.

“Ngoài ra, Nghệ An nên phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm nông thôn - miền núi thông qua việc xây dựng các tour du lịch cộng đồng, nhằm giúp du khách có cơ hội trải nghiệm canh tác, lễ hội kết hợp lưu trú homestay và hoạt động tình nguyện - du lịch có trách nhiệm. Đồng thời, ứng dụng số hoá và truyền thông điểm đến như bản đồ du lịch số, vé điện tử, app tích hợp thông tin tour - dịch vụ - phản hồi...” - ông Trương Quốc Hùng gợi mở.

Để du lịch không còn “ngủ đông”

Theo số liệu thống kê, năm 2024, Nghệ An đón lượng khách du lịch lớn với 9,45 triệu lượt, trong đó khách lưu trú đạt hơn 5,9 triệu lượt và khách quốc tế đạt 120,5 nghìn lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 28.569 tỷ đồng. Còn tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đón 4,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú đạt 2,9 triệu lượt và khách quốc tế đạt gần 40 nghìn lượt.

Thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển du lịch trong cả bốn mùa, với các loại hình du lịch đa dạng và đặc sắc.

Những con số vừa nêu trên cho thấy, Nghệ An là một trong những thị trường du lịch nổi bật của miền Trung, với các loại hình du lịch đa dạng và đặc sắc. Tuy nhiên, qua đánh giá chi tiết, thẳng thắn nhìn nhận thì du lịch tỉnh này vẫn chỉ chủ yếu tập trung vào khách nội địa, lượng khách về tỉnh đa phần là vào mùa hè, trong khi đó mùa thấp điểm lại rất hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh vốn có của địa phương.

Để thu hút du khách quốc tế đến với Nghệ An, ông Đào Hồng Thương - Giám đốc Vietsky Travel cho biết, thông tin về du lịch Nghệ An đặc biệt là Khu di tích lịch sử Kim Liên gắn với Bác Hồ đã đến được với các doanh nghiệp du lịch ở châu Âu và Bắc Mỹ. Tuy nhiên, địa phương cần bổ sung đội ngũ hướng dẫn viên tiếng Anh tại các di tích để có thể truyền tải thông tin chính xác và nhiều cảm xúc nhất đến với du khách quốc tế.

Còn để khắc phục tính mùa vụ, ông Đoàn Ngọc Tùng - Giám đốc Công ty Du lịch MTV Travel chia sẻ: Nghệ An nên đẩy mạnh các sản phẩm du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện...), du lịch tâm linh và du lịch học sinh - sinh viên. Đây sẽ các nhóm khách có số lượng tham gia rất đông và có nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa lịch sử quanh năm. Do vậy, Nghệ An cần hoàn thiện tốt hơn nữa cơ sở hạ tầng và chất lượng dịch vụ phục vụ du lịch trong thời gian tới.

Đứng trên phương diện là doanh nghiệp địa phương, bà Phạm Thị Thanh Hà - Tổng Giám đốc Công ty CP Song Ngư Sơn chia sẻ: Khắc phục yếu tố mùa vụ đang là trăn trở của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện tại, địa phương đã sẵn sàng cung ứng hệ thống cơ sở lưu trú công suất hàng chục ngàn du khách, sân golf đạt chuẩn, hệ thống phòng hội nghị sức chứa lớn; các điểm đến du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên... để phục vụ tối đa nhu cầu của du khách thập phương.

Liên quan đến vấn đề này, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương rất mong muốn cải thiện tình trạng du lịch mùa vụ, phát triển sản phẩm du lịch mới như: “Cửa Lò không mùa đông”, sản phẩm du lịch cộng đồng, tâm linh, giáo dục, MICE, tour đêm quê Bác...

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cũng khẳng định, thời gian tới, Sở sẽ tăng cường truyền thông, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nhân lực và chủ động liên kết vùng, mở rộng thị trường quốc tế… Đồng thời, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong xây dựng, quảng bá sản phẩm du lịch bền vững, hướng tới thu hút khách quanh năm và khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn