Nỗ lực đưa du lịch Nghệ An lên tầm cao mới

Xét trên phương diện điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý cùng những thế mạnh vốn có, Nghệ An “đủ sức” đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đóng góp 9 – 10% vào GRDP như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Tuy nhiên, thực tế những năm trở lại đây cho thấy, các loại hình du lịch của Nghệ An vẫn còn tồn tại không ít yếu điểm, chưa phát huy hết nội lực của địa phương.

Những “điểm nghẽn” cần gỡ

Được ví như một “Việt Nam thu nhỏ”, Nghệ An sở hữu tiềm năng du lịch lớn, với nhiều bãi biển đẹp, núi non hùng vỹ, thiên nhiên thơ mộng cùng kho tàng văn hoá, di tích lịch sử vô cùng đa dạng và đặc sắc. Tuy nhiên, du lịch Nghệ An trong ánh mắt của nhiều người mới chỉ là điểm dừng chân, chưa giữ được du khách ở lại lâu hơn, bền vững hơn.

Du lịch biển luôn đóng vai trò chủ đạo trong bức tranh tăng trưởng kinh tế của ngành “công nghiệp không khói” tỉnh Nghệ An.

Đây được xem là thử thách lớn cho địa phương nếu như muốn vươn mình, bứt phá để trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ, là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế, với các sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa quê hương xứ Nghệ.

Ghi nhận tại phố biển Cửa Lò, những công trình giao thông đồng bộ, hiện đại là bước đệm căn bản để tỉnh Nghệ An hiện thực hoá mục tiêu liên kết vùng, đưa du lịch địa phương lên một vị thế mới. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số hạng mục đang bị đình trệ, làm mất cảnh quan môi trường đô thị, ảnh hưởng đến việc đi lại của du khách thập phương.

Bên cạnh “nút thắt” về hạ tầng, vấn đề khan hiếm nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch cũng là điều khiến khá nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An trăn trở. Theo ông Trần Quốc Lâm – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Song Ngư Sơn, khó khăn lớn nhất của công ty là nguồn nhân sự. Mặc dù công ty hiện có hơn 100 cán bộ, nhân viên, nhưng để đáp ứng đủ yêu cầu trong mùa cao điểm về du lịch thì công ty cần phải tuyển thêm khoảng 100 nhân viên nữa.

“Nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là nhân lực có trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp cao đang thiếu hụt nghiêm trọng. Việc phải thuê nhân lực từ các tỉnh, thành khác vừa tốn kém, vừa giảm sức cạnh tranh. Trong khi đó, người lao động địa phương đa phần là tìm đến các nhà máy sản xuất để tìm kiếm việc làm, gây khó khăn cho doanh nghiệp du lịch trong việc tuyển dụng” – ông Trần Quốc Lâm nói.

Tương tự, bà Cao Thị Thanh - Giám đốc Công ty Vietravel chi nhánh Nghệ An cũng cho rằng, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là các hướng dẫn viên du lịch quốc tế, cần được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Nghệ An cần tăng cường đào tạo chuyên sâu, đặc biệt, hướng tới các thị trường khách quan trọng như Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc. Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục cấp visa cũng cần được đẩy mạnh để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách quốc tế đến Nghệ An.

Còn theo nhận định chung, du lịch Nghệ An trong những năm trở lại đây mặc dù ghi nhận những chuyển biến khá tích cực nhưng vẫn chưa thể tạo được sự bứt phá vượt trội từ các loại hình du lịch, chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh vốn có của địa phương. Nhất là tính mùa vụ còn thể hiện khá rõ rệt, trong khi đó các sản phẩm du lịch lại chưa thể giữ chân du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn.

Kỳ vọng vươn mình, bứt phá

Ở góc nhìn lạc quan hơn, từ đầu năm 2025 đến nay cho thấy, ngành chức năng tỉnh và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch Nghệ An đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa ngành “công nghiệp không khói” thực sự chuyển mình, bứt phá tạo thêm nhiều điểm nhấn hấp dẫn đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Những sự thay đổi được kỳ vọng sẽ tạo nên sự “bùng nổ” cho ngành du lịch tỉnh Nghệ An trong năm 2025.

Lấy ví dụ điển hình như phố biển Cửa Lò, nay đã khoác lên mình “chiếc áo mới”, với tâm thế mới khi sáp nhập vào TP Vinh, tạo ra sự thay đổi toàn diện về mọi mặt, từ cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho du khách đến những hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

Một trong số đó là việc TP Vinh quyết định chấm dứt việc cho thuê bãi biển. Thay vào đó, địa phương sẽ miễn phí hàng loạt dịch vụ thiết yếu, bao gồm: Hàng chục điểm tắm tráng miễn phí, bãi gửi xe, wifi, nhà vệ sinh công cộng, 4 điểm check-in, 3 cụm đèn chiếu sáng bãi biển về đêm…

Các hạng mục được tài trợ sử dụng cho mục đích công cộng, phục vụ chung cho người dân và du khách; không được tổ chức kinh doanh, thu tiền bất cứ hoạt động, dịch vụ nào kể trên. Đây là một quyết định đột phá, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương đến trải nghiệm của du khách. Đồng thời, khẳng định quyết tâm xây dựng hình ảnh một phố biển Cửa Lò thân thiện, an toàn và mến khách.

Bên cạnh loại hình du lịch biển, hiện nay các điểm du lịch sinh thái, cộng đồng nổi tiếng nơi miền Tây xứ Nghệ như: Thác Kèm, bản Nưa, bản Xiềng, khe Rạn, Hoa Tiến,… đã chuẩn bị kỹ lưỡng, có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm nhằm giữ chân du khách ở lại lâu hơn.

Ông Lữ Thành Long, chủ homestay Lâm Khang tại bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong cho biết: năm nay, chúng tôi đầu tư khá lớn về cơ sở vật chất, chỗ nghỉ ngơi có thể phục vụ cùng lúc khoảng 80 - 100 khách du lịch. Công tác vệ sinh làng bản, đảm bảo xanh - sạch - đẹp, đội văn nghệ bản tập luyện thường xuyên, luôn sẵn sàng biểu diễn phục vụ và giao lưu với du khách.

Ngoài ra, Nghệ An còn rất hấp dẫn với các điểm tham quan không thể bỏ qua như Khu di tích Kim Liên, đảo Chè Thanh Chương, thác Bảy Tầng, rừng săng lẻ và hàng loạt các khu du lịch cộng đồng ở các huyện vùng cao Quỳ Châu, Quế phong, Con Cuông, Tương Dương…Vì thế, với những thuận lợi đó thì sự kỳ vọng cho một mùa du lịch 2025 của Nghệ An thành công, thắng lợi rực rỡ là hoàn toàn có cơ sở.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An thông tin, chúng tôi cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ với mục tiêu cao nhất là đưa du lịch Nghệ An phát triển mạnh mẽ. Sắp tới, Sở sẽ xây dựng nghị quyết về phát triển du lịch để trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, qua đó, đề ra các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, nguồn nhân lực.

Công tác truyền thông cũng sẽ được đẩy mạnh thông qua các kế hoạch cụ thể nhằm quảng bá hình ảnh Nghệ An rộng rãi tới du khách trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù như tour du thuyền trên sông Lam gắn với khai thác dân ca ví, giặm; thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái tại các huyện miền Tây Nghệ An.

Cùng với đó, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình hoạt động, hình thành “liên minh du lịch”, cùng đầu tư vào sản phẩm chung thay vì cạnh tranh đơn lẻ. Các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, dịch vụ du lịch và các điểm du lịch có thu phí cần đưa ra các chính sách ưu đãi về giá dịch vụ đối với các doanh nghiệp lữ hành đưa khách về Nghệ An….

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn