H'Hen Niê đã làm gì ở Miss Universe 6 năm trước mà thành huyền thoại đến ngày nay?

Bán kết Miss Universe 2024 vừa đi qua để lại tâm trạng lửng lơ cho các fan sắc đẹp Việt đang hướng mắt về hành trình của Kỳ Duyên ở đấu trường này. Nàng Hậu được khen ngợi khi hoàn thành tốt phần thi Trang phục Dân tộc nhưng lại gây thất vọng ở màn trình diễn Bikini. Nhân dịp sự kiện này quay trở lại, dân tình cũng có dịp "throwback" lại khoảnh khắc lịch sử được tạo nên bởi H'Hen Niê tại Bán kết Miss Universe 2018.

Your browser does not support the video tag.

Phần trình diễn xuất thần cùng váy dạ hội của H'Hen Niê tại Bán kết Miss Universe 2018 được tổ chức ở Thái Lan (Nguồn @beauteuniverse).

Nàng Hậu người Ê-đê thời điểm mới xuất hiện ở Miss Universe 2018 đã liên tục được truyền thông và khán giả quốc tế để mắt nhờ vẻ ngoài cá tính, duyên dáng. Cú nổ lớn của H'Hen Niê tại sân chơi này chỉ thực sự diễn ra khi hào quang đã tìm đến cô đúng vào đêm Bán kết quan trọng.

Trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội, chiếc váy vàng rực của NTK Linh San đã hỗ trợ H'Hen Niê tạo nên cú xoay 360 độ đẹp chấn động. Khoảnh khắc này không chỉ chiếm lĩnh spotlight của đêm Bán kết trên mọi diễn đàn mà còn trở thành "huyền thoại" của riêng H'Hen Niê từ đó về sau.

H'Hen Niê cùng chiếc váy xẻ tà nổi bật, được nhấn nhá bằng những đường cut-out hiểm hóc quanh eo. Cùng với đó, phần tà váy dài bay bổng và mềm mại là chi tiết vô cùng xuất sắc của bộ trang phục, giúp đại diện Việt Nam toả sáng như 1 bông hoa đang nở rộ.

Khi dân tình còn mãi chú ý đến thí sinh phía trước, đại diện Vietnam bất ngờ có cú xoay thần sầu, đẹp tựa một vũ công ballet. Tà váy mềm mại, tung bay theo chuyển động của H'Hen Niê, cùng với đó sắc vàng nổi bật trên nền da nâu khoẻ khoắn của mỹ nhân Việt tạo thành một tổ hợp visual mãn nhãn.

Hình ảnh và màn tái hiện này của H'Hen Niê làm gợi nhớ đến Dayana Mendoza - Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Sau đó, người đẹp Việt Nam lại tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho các thí sinh Miss Universe ở những mùa giải tiếp theo.

Trên sân khấu, duy nhất H'Hen Niê lựa chọn tông vàng rực rỡ, cùng với thần sắc tươi tắn và nụ cười luôn nở trên môi. Cô thành công trở thành 1 trong số các thí sinh nổi bật nhất ngày hôm ấy, góp phần vào vị trí Top 5 chung cuộc của Miss Universe 2018...

... và cũng là người nắm giữ thành tích cao nhất của Việt Nam ở đấu trường nhan sắc này tính đến nay.

Tác giả: Th.Thanh

Nguồn tin: Thanh niên Việt