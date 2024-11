Bán kết Miss Universe 2024: Kỳ Duyên diễn dạ hội gây ngỡ ngàng, netizen chê sến sẩm chìm nghỉm giữa sân khấu

Ngày 15/11 (giờ Việt Nam), Hoa hậu Kỳ Duyên nhận được sự cổ vũ đông đảo của fan nhan sắc khi chính thức bước vào đêm thi bán kết Miss Universe được tổ chức tại Mexico. Do số lượng thí sinh năm nay lên đến 127 người thế nên chương trình đã cắt giảm phần hô tên và quốc gia. Các phần thi cũng được sắp xếp một cách tinh gọn nhất để bán kết không bị lê thê. Và để tỏa sáng giữa 127 người đẹp không phải đơn giản, vì vậy các thí sinh đều cố gắng thể hiện tốt nhất để ghi điểm với BGK cũng như khán giả.

Sau 2 phần trình diễn trang phục dân tộc và áo tắm, các thí sinh chốt lại đêm bán kết bằng màn thi dạ hội. Ở phần thi này, các người đẹp trình diễn theo nhóm 6 người, được MC giới thiệu lần lượt chứ không diễn riêng rẽ. Sau khi MC đọc tên, các người đẹp chỉ catwalk đoạn đường rất ngắn. Vì vậy thí sinh có rất ít thời gian để tạo được sự chú ý.

Kỳ Duyên thuộc nhóm thí sinh trình diễn cuối cùng. Sau thời gian giữ bí mật, cuối cùng Kỳ Duyên đã lựa chọn thiết kết đầm vàng để xuất hiện trong đêm chung kết. Trong bộ váy được đính kết và thiết kế cồng kềnh, nàng hậu Việt kết hợp layout tóc bùi gọn gàng. Cũng như các thí sinh khác, Kỳ Duyên chỉ xuất hiện vài giây trên màn hình và thời gian ngắn ngủi không đủ để Kỳ Duyên tạo nên điểm nhấn. Cư dân mạng cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về layout của Kỳ Duyên ở bán kết là sến sẩm và chìm nghỉm giữa dàn người đẹp khác.

Clip Kỳ Duyên trình diễn trang phục dạ hội ở bán kết Miss Universe

Layout bán kết của Kỳ Duyên nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Trang phục dạ hội ở đêm bán kết của Kỳ Duyên được lấy cảm hứng từ cung Bọ Cạp. Chiếc đầm là sự kết hợp của hai gam màu vàng gold và trắng bạc với hàng nghìn viên đá, kim sa đính kết tinh xảo giúp người đẹp tỏa sáng ngay từ những bước chân đầu tiên trên sân khấu. Điểm nhấn ấn tượng của thiết kế còn là phần cúp ngực xẻ sâu cùng cấu trúc 3D trên cánh tay mô phỏng hai chiếc càng Bọ Cạp khiến đôi vai trông thanh mảnh, vòng eo thon gọn hơn cũng như tạo sự quyền lực, mạnh mẽ cho Kỳ Duyên. Ngoài ra, phần đuôi cá và xẻ tà khéo léo giúp từng bước đi của Kỳ Duyên trở nên uyển chuyển, tôn lên nét duyên dáng và đôi chân thon dài.

Theo một bộ phận netizen, bộ váy vàng của Kỳ Duyên rối rắm chi tiết khi vừa ánh kim và đính kết đá. Trong đó, phần ánh loại mô phỏng càng Bọ Cạp nhìn thô và không phù hợp với tiêu chí sang trọng, tinh tế của dạ hội Miss Universe vì trông như đồ trong diễn show thời trang, thiên hướng phô trương như Miss Grand. Cách trình diễn đưa tay của Kỳ Duyên cũng chưa được mềm mại, uyển chuyển.

Hình ảnh dạ hội được Kỳ Duyên công bố trước đó

Trước đó, ở phần thi trang phục dân tộc, Kỳ Duyên lộ diện với thần thái cuốn hút ngay từ khi bước ra sân khấu. Đại diện Việt Nam đã có giây phút trình diễn tự tin, ghi điểm với visual sắc sảo, xinh đẹp. Gây chú ý trong phần thi của Kỳ Duyên chính là "kỷ xảo" lọng bướm. Khoảnh khắc nàng hậu bung dù, những cánh hoa rơi xuống tạo nên hiệu ứng đẹp mắt, qua đó tạo điểm nhấn trên sân khấu.

Ở phần thi áo tắm sau đó, Kỳ Duyên có phần thi nhận về nhiều tranh cãi. Đại diện Việt Nam nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì nụ cười gượng gạo, đơ cứng. Một vài cư dân mạng cho rằng dù phần thi này Kỳ Duyên đã "tung skill" xoay người để tạo điểm nhấn nhưng chưa đạt được năng lượng mà fan sắc đẹp kỳ vọng. Ngược lại, một bộ phận cư dân mạng lại dành lời cổ vũ cho Kỳ Duyên khi cho rằng nàng hậu đã rất nỗ lực.

Kỳ Duyên gây ấn tượng khi diễn National Costume

Tuy nhiên ở phần thi áo tắm lại không đáp ứng kỳ vọng của fan nhan sắc

Trong đêm chung kết sắp tới, Kỳ Duyên sẽ diện bộ đầm thứ 2 lấy cảm hứng từ ngọn lửa vĩnh cửu và sức mạnh vô tận của vũ trụ để thể hiện sự khát khao, bền bỉ và ý chí mạnh mẽ không bao giờ vụt tắt. Thiết kế được chế tác tinh xảo bởi hàng nghìn viên đá đính kết. Điểm nhấn độc đáo ở phần thân váy là kỹ thuật đính kết 3D bằng pha lê Swarovski, tạo hiệu ứng phát sáng đầy mê hoặc. Phần cut-out táo bạo và cổ yếm thanh thoát mang đến vẻ đẹp quyến rũ và hiện đại cho Kỳ Duyên.

Sau chiến thắng đầy tự hào của Thanh Thuỷ tại Miss International, người hâm mộ lại đặt thêm kỳ vọng Kỳ Duyên sẽ tạo nên "cú đúp" cho Việt Nam trên cục diện các cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Đây sẽ là thiết kế dạ hội được Kỳ Duyên diễn ở chung kết Miss Universe 2024

Sau đêm thi bán kết, các thí sinh nổi trội đã dần lộ diện. Đây là đêm thi giúp khán giả và truyền thông có cái nhìn chung để so sánh cơ hội của các thí sinh ở chung kết sắp tới. Đêm thi cuối cùng của Miss Universe 2024 sẽ diễn ra tại Mexico, theo giờ Việt Nam là 8h00 ngày 17/11.

Trong đêm chung kết, Top 30 sẽ lộ diện bao gồm 29 cô gái xuất sắc nhất và 1 người đẹp được bầu chọn nhiều nhất qua hệ thống vote trên trang chủ Miss Universe. Top 30 sau đó sẽ tranh tài trong phần thi áo tắm, từ đó chọn ra 12 thí sinh tham gia phần thi váy dạ hội. Sau đó, 05 thí sinh được lựa chọn cho vòng ứng xử, trước khi công bố người chiến thắng và bốn á hậu. Ngoài các á hậu, bốn nữ hoàng lục địa cũng sẽ được xướng danh.

