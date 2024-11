Bán kết Miss Universe 2024: Kỳ Duyên liên tục "tung chiêu" diễn bikini nhưng gây thất vọng

Trải qua 3 tuần tham gia các hoạt động ngoài lề, Kỳ Duyên bước vào đêm thi quan trọng Bán kết Miss Universe 2024 tại Mexico. Ngoài Trang phục dân tộc thì một trong những phần trình diễn được trông chờ nhất ở các cuộc thi nhan sắc chính là phần thi hình thể với trang phục áo tắm. Gần 130 cô gái thi nhau khoe sắc vóc gợi cảm, catwalk uyển chuyển và đầy tự tin trên sân khấu quốc tế. Với một cuộc thi khốc liệt như Miss Universe thì sắc vóc của các thí sinh cũng được để ý kỹ hơn, đặt lên bàn cân so kè căng đét.

Là một trong những người đẹp xuất hiện ở nhóm cuối cùng, Hoa hậu Kỳ Duyên tung "chiêu" duy nhất là bung áo choàng tạo hiệu ứng "chào sân" gây ấn tượng. Cô nàng sau đó ở điểm cuối đường catwalk cũng chỉ tạo dáng đơn giản, đánh hông qua phải qua trái rồi lại bung áo choàng lần nữa. Hậu tiết lộ tăng cân, nàng hậu đại diện Việt Nam tự tin phô diễn đường nét cơ thể trên sóng trực tiếp. Mặc dù không sở hữu cơ bụng rõ mồn một như những đối thủ khác, tuy nhiên sắc vóc Kỳ Duyên lại mang đến nguồn năng lượng tươi trẻ, đầy đặn và khoẻ khoắn.

Kỳ Duyên cao 1,75m, số đo 3 vòng trước khi lên đường chinh chiến là 86 - 60 - 94cm. Kỳ Duyên giới thiệu bản thân từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam, cô là một nhà sáng tạo nội dung liên quan đến sức khoẻ, lối sống lành mạnh trên mạng xã hội. Đồng thời, đại diện Việt Nam mong muốn góp tiếng nói để cải thiện cuộc sống và bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ trên khắp thế giới.

Clip: Trọn vẹn phần trình diễn bikini của Kỳ Duyên ở Bán kết

Cách tạo dáng chuẩn bị trình diễn của Kỳ Duyên được nhận xét khá thô, chưa tạo được ấn tượng. Tuy nhiên không ít ý kiến cho rằng việc camera bắt hình thí sinh khi đang đứng tạo dáng chuẩn bị là điều kém chuyên nghiệp của ekip. Mọi frame hình đều nên tính toán để sự xuất hiện trình diễn của các Hoa hậu được mượt mà, đẹp mắt nhất

Đại diện Việt Nam "tung chiêu" tung áo choàng để mở màn

Tuy nhiên, kỹ năng này liên tục được lặp lại gây nhàm chán, không có điểm nhấn đặc biệt nào khác

Sau phần thi bikini, Kỳ Duyên bị góp ý nên cải thiện thần thái trong đêm thi quyết định Chung kết sắp tới. Bởi lẽ, nhiều người soi nụ cười của đại diện Việt Nam khá "đơ cứng", không toát ra được sự thoải mái và tận hưởng sân khấu. Việc cười gượng cũng chính là vấn đề Kỳ Duyên nhiều lần bị góp ý khi thi Miss Universe Vietnam. Ngoài ra, những bước catwalk của Kỳ Duyên cũng gây thất vọng vì chưa thật sự "slay", mạnh mẽ, chắc chắn, bùng nổ đúng với tinh thần trình diễn bikini. Ánh mặt của Kỳ Duyên còn dáo dác và chưa tập trung.

Kỳ Duyên bị soi nụ cười gượng gạo, chưa toát ra sự thoải mái tận hưởng phần trình diễn

Ở cuối phần thi, khi đồng diễn chung với các đại diện khác thì Kỳ Duyên mới cười tự tin hơn. Khoảnh khắc này được nhận xét tự nhiên và đúng chất Miss Universe hơn hẳn

Hoa hậu Kỳ Duyên đã gần về đích tại Miss Universe. Dù gặp không ít "sóng gió", tranh cãi nhưng đại diện Việt Nam vẫn nhận được sự ủng hộ của cộng đồng sắc đẹp. Sau chiến thắng đầy tự hào của Thanh Thuỷ tại Miss International, người hâm mộ lại đặt thêm kỳ vọng Kỳ Duyên sẽ tạo nên kỳ tích cho Việt Nam trên cục diện các cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Sau đêm Bán kết này, Kỳ Duyên cần tập trung và cải thiện hơn nữa nếu muốn chạm tại đến vương miện danh giá

Sau đêm thi bán kết, các thí sinh nổi trội đã dần lộ diện. Đây là đêm thi giúp khán giả và truyền thông có cái nhìn chung để so sánh cơ hội của các thí sinh ở chung kết sắp tới. Đêm thi cuối cùng của Miss Universe 2024 sẽ diễn ra tại Mexico, theo giờ Việt Nam là 8h00 ngày 17/11.

Trong đêm chung kết, Top 30 sẽ lộ diện bao gồm 29 cô gái xuất sắc nhất và 1 người đẹp được bầu chọn nhiều nhất qua hệ thống vote trên trang chủ Miss Universe. Top 30 sau đó sẽ tranh tài trong phần thi áo tắm, từ đó chọn ra 12 thí sinh tham gia phần thi váy dạ hội. Sau đó, 5 thí sinh được lựa chọn cho vòng ứng xử, trước khi công bố người chiến thắng và bốn á hậu. Ngoài các á hậu, bốn nữ hoàng lục địa - là người xuất sắc nhất của mỗi châu lục: Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu, Châu Mỹ Latinh và Châu Phi cũng sẽ được xướng danh.

