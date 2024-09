Khi hai tiếng "Việt Nam" được hô vang đầy tự hào: Thùy Tiên viral khắp mạng xã hội, H'Hen Niê khiến fan quốc tế ấn tượng

Phần hô tên trong các cuộc thi hoa hậu là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ và mang tính biểu tượng nhất.

Đó là khoảnh khắc mà niềm tự hào dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ, bởi nó không chỉ đại diện cho cá nhân thí sinh mà còn là biểu tượng của cả một quốc gia. Những tiếng hô vang mang theo sự kỳ vọng và ủng hộ từ quê hương, khiến người nghe cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc với thí sinh và niềm tin rằng Việt Nam đang được giới thiệu và tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

Khi nghe "Việt Nam" vang lên, khán giả có thể cảm nhận được sức mạnh và bản lĩnh của thí sinh, khiến họ thêm tự hào và hy vọng về khả năng thăng tiến của đại diện nước nhà trong cuộc thi. Đây cũng là khoảnh khắc mang tính cộng đồng, khi hàng triệu người Việt cùng nhau chia sẻ niềm vui, sự kỳ vọng và tình yêu dành cho đất nước qua những giây phút ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa trên sân khấu quốc tế.

Những năm gần đây, các người đẹp Việt luôn chú trọng tập luyện cho màn hô tên để hai tiếng "Việt Nam" được vang lên thật ấn tượng và đầy tự hào trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Có thể kể đến những cái tên như Phạm Hương, H'Hen Niê, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Đoàn Thiên Ân... với màn hô vang mạnh mẽ, đầy tự tin và khí chất, khiến giới chuyên môn và khán giả quốc tế phải nói về nhiều.

Your browser does not support the video tag.

Những màn hô tên ấn tượng của Hoa hậu Việt trên đấu trường nhan sắc quốc tế

Phạm Hương - Miss Universe 2015

Năm 2015, Phạm Hương là một trong những người đẹp hút truyền thông nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe 2015. Cô được truyền thông quốc tế và các chuyên gia sắc đẹp đánh giá cao, thậm chí còn được gọi là "Hoa hậu trong lòng khán giả" dù không lọt top cao.

Màn hô tên của Phạm Hương tại Miss Universe 2015 là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của cô trong cuộc thi, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Sự kết hợp giữa giọng nói mạnh mẽ, nụ cười rạng rỡ và phong thái kiêu hãnh đã tạo nên một màn trình diễn đầy sức hút.

Với thần thái quyến rũ và sự tỏa sáng của mình, Phạm Hương đã góp phần đưa hình ảnh phụ nữ Việt Nam trở nên ấn tượng hơn trên sân khấu quốc tế.

H'Hen Niê - Miss Universe 2018

H'Hen Niê là nàng hậu đã mở ra một chương mới cho lịch sử nhan sắc Việt Nam khi ghi tên mình vào top 5 Miss Universe 2018 - thành tích cao nhất mà một đại diện Việt Nam có được tại đấu trường nhan sắc hấp dẫn nhất hành tinh.

H'Hen Niê mang đến một hình ảnh khác biệt về vẻ đẹp Việt Nam. Với làn da nâu, mái tóc ngắn và phong thái mạnh mẽ, cô đã phá vỡ những chuẩn mực truyền thống về vẻ đẹp nữ giới không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới, cho thấy sự đa dạng và độc đáo của vẻ đẹp Việt trong mắt bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, H'Hen Niê còn mang đến một câu chuyện truyền cảm hứng về cuộc đời và hành trình vượt khó từ một cô gái dân tộc Ê-đê vùng núi Tây Nguyên, vượt qua mọi giới hạn và định kiến để theo đuổi ước mơ và đạt được thành công trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Trên sân khấu Miss Universe, lời hô vang "Việt Nam" của H'Hen Niê đã khiến cả khán đài vỡ òa trong tiếng vỗ tay và hò hét, những khán giả theo dõi tại nước nhà cũng vô cùng tự hào trước phong thái tự tin, năng lượng và nụ cười rạng rỡ đó.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Miss Grand International 2021

Màn hô tên của Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 đã trở thành một hiện tượng viral, thu hút sự chú ý và yêu thích của đông đảo khán giả trong nước và quốc tế. Trong lịch sử làng nhan sắc Việt, chưa có đại diện nào hô vang hai chữ "Việt Nam" trong suốt gần 10 giây như Thùy Tiên.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Thùy Tiên hô vang "Việt Nam" đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận, và yêu thích trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ đã tái hiện màn hô tên này qua các video cover, biến nó thành một trào lưu. Không chỉ fan sắc đẹp mà cả những người không thường xuyên theo dõi các cuộc thi hoa hậu cũng bị cuốn hút bởi sự ấn tượng và cảm xúc mà Thùy Tiên mang lại trong phần thi này.

Khoảnh khắc đặc biệt hơn nữa là lúc hai tiếng "Việt Nam" được xướng lên cho ngôi vị cao nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử, một đại diện Việt Nam giành được vương miện tại Miss Grand International. Chiến thắng của Thùy Tiên không chỉ là thành quả của sự nỗ lực và kiên trì cá nhân, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng cho Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp quốc tế.

Đoàn Thiên Ân - Miss Grand International 2022

Nối tiếp Thùy Tiên, Thiên Ân là đại diện Việt Nam gây "bùng nổ truyền thông" khi bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế. Trên sân khấu chung kết Miss Grand International 2022, Đoàn Thiên Ân có màn hô tên ấn tượng với động tác giơ tay chào, thần thái mạnh mẽ và tinh thần đầy tự hào.

Thiên Ân dừng chân tiếc nuối ở Top 20 nhưng không quá lời khi nói đại diện Việt Nam là thí sinh có sức ảnh hưởng truyền thông nhất năm đó. Đoàn Thiên Ân đã giành được giải phụ "Country's Power of the Year" (Quốc gia quyền lực của năm). Đây là một giải thưởng quan trọng, được trao cho thí sinh có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cộng đồng fan sắc đẹp và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả quê nhà.

Giải thưởng này thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của khán giả Việt Nam đối với Thiên Ân, đồng thời cũng cho thấy sức mạnh của cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam, khiến truyền thông và người hâm mộ quốc tế ấn tượng.

Tác giả: Thế Huân

Nguồn tin: Phụ nữ Mới