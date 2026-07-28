Hé lộ danh tính 2 gã thanh niên siết cổ tài xế ô tô để cướp tài sản vừa bị công an bắt giữ

Ngày 27/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng Công an xã Ân Thi đã nhanh chóng làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, bắt giữ toàn bộ 2 đối tượng gây án chỉ sau thời gian ngắn tiếp nhận tin báo.

Theo cơ quan công an, khoảng 22h45 ngày 25/7, Công an xã Ân Thi nhận tin báo của anh L.H.A. (SN 2000, trú phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) về việc bị cướp tài sản.

2 nghi phạm. Ảnh: Công an Hưng Yên

Trước đó khoảng 15 phút, anh H.A. lái ô tô chở hai nam thanh niên từ xã Kẻ Sặt (TP Hải Phòng) về tỉnh Hưng Yên. Khi đến khu vực cánh đồng thuộc thôn Đỗ Xuyên, xã Ân Thi, hai đối tượng bất ngờ dùng dây sạc điện thoại siết cổ, dùng kéo nhọn đe dọa anh H.A. rồi cướp 2 điện thoại di động (iPhone XS và iPhone 12 Pro Max) cùng khoảng 2 triệu đồng trước khi bỏ trốn.

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Công an xã Ân Thi khẩn trương triển khai lực lượng truy xét. Đến khoảng 0h40 ngày 26/7, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Văn Tình (SN 2003, trú xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) khi đối tượng đang bỏ trốn trên tuyến ĐT376. Đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối và địa hình đồng ruộng để tẩu thoát.

Qua điều tra, công an thu giữ chiếc ô tô của bị hại cùng một dây sạc điện thoại màu trắng và 490.000 đồng. Danh tính đối tượng bỏ trốn được xác định là Nguyễn Văn Quyết (SN 2009, trú xã Dân Hòa, TP Hà Nội).

Tiếp tục mở rộng truy xét, đến khoảng 12h ngày 27/7, Công an xã Ân Thi đã bắt giữ Nguyễn Văn Quyết khi đối tượng đang lẩn trốn tại nơi ở.

Hiện vụ án đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Minh (T/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn