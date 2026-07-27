Gặp mặt đội tuyển tham gia Hội thao Công an nhân dân năm 2026

Đội tuyển tham gia Hội thao năm nay gồm 15 đồng chí chia thành 04 đội tập luyện gồm: Pickleball, Chiến sĩ Công an khỏe, Bơi ứng dụng và Chạy vũ trang, chạy ứng dụng.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Huấn luyện đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị, đánh giá quá trình tập luyện của đội tuyển. Theo đó, các vận động viên chấp hành nghiêm kế hoạch huấn luyện, duy trì tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực khắc phục điều kiện thời tiết nắng nóng để hoàn thiện các nội dung chuyên môn. Đến thời điểm hiện tại, đội tuyển đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào thi đấu với quyết tâm đạt thành tích cao.

Đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu

Phát biểu động viên đội tuyển, đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và những nỗ lực của Ban Huấn luyện cùng các vận động viên trong suốt thời gian tập luyện. Đồng chí đánh giá cao tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản và tinh thần đoàn kết của toàn đội. Đồng chí Phó Giám đốc bày tỏ tin tưởng đội tuyển sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, giữ gìn sức khỏe, thi đấu với quyết tâm cao nhất, nỗ lực giành thành tích xuất sắc, góp phần khẳng định hình ảnh, truyền thống và vị thế của Công an Nghệ An tại Hội thao.

Trao quà động viên Ban Huấn luyện và các vận động viên trước khi tham gia Vòng Chung kết Hội thao

Nhân dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao quà động viên Ban Huấn luyện và các vận động viên trước khi tham gia Vòng Chung kết Hội thao.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn