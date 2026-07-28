Facebook ra mắt "tick trắng" miễn phí

Facebook Verified, huy hiệu xác thực miễn phí

Meta vừa công bố Facebook Verified, huy hiệu xác thực miễn phí xác nhận một tài khoản Facebook thuộc về người thật, không phải bot hay hồ sơ do AI tạo ra. Để nhận huy hiệu, người dùng quay một video selfie ngắn, hệ thống của Meta đối chiếu video này với những ảnh đại diện đã có sẵn trên tài khoản để xác nhận trùng khớp. Quá trình xử lý mất vài phút và hoàn toàn miễn phí, không yêu cầu giấy tờ tùy thân.

Facebook Verified là loại huy hiệu mới cấp cho người dùng đã hoàn tất việc xác minh tài khoản bằng video selfie (Ảnh: Meta).

Tập ảnh dùng để đối chiếu là chính kho ảnh cũ trên tài khoản, không phải một cơ sở dữ liệu định danh bên ngoài. Facebook Verified vì vậy chỉ xác nhận có sự liên tục giữa một lần quay hình trực tiếp và những ảnh đã đăng trước đó, chứ không xác nhận tên thật hay danh tính pháp lý của người dùng. Một tài khoản có ít ảnh hoặc mới đăng ảnh gần đây sẽ có tập dữ liệu đối chiếu yếu hơn hẳn so với tài khoản đã dùng nhiều năm.

Facebook Verified chỉ dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên, có lịch sử tài khoản tốt theo Tiêu chuẩn Cộng đồng của Meta, đặc biệt là các quy định về gian lận, lừa đảo và hành vi thiếu trung thực. Huy hiệu không áp dụng cho Trang (Page) hay tài khoản ProMode, nghĩa là toàn bộ tài khoản thương hiệu, tòa soạn, doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp đều đứng ngoài chương trình này. Sau khi xác thực, huy hiệu xuất hiện trước tiên ở Marketplace, Dating, Groups và trang cá nhân, sau đó mới mở rộng sang bài đăng trên Feed. Meta triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu tại một số thị trường được chọn, nhưng không công bố danh sách thị trường cụ thể hay mốc thời gian mở rộng toàn cầu. Meta cũng nói rõ có huy hiệu không đồng nghĩa với sự bảo chứng, chỉ xác nhận một người thật đã hoàn thành bước kiểm tra khuôn mặt, không xác nhận người đó đáng tin cậy hay sẽ giao hàng đúng cam kết.

Cơ chế xác thực khuôn mặt của Facebook - Ảnh: Meta

Cách xác minh để nhận "tick trắng" miễn phí

Người dùng có thể kiểm tra và thực hiện xác minh theo các bước sau:

Bước 1: Cập nhật ứng dụng Facebook lên phiên bản mới nhất và đăng nhập tài khoản cần xác minh.

Bước 2: Trong phần Cài đặt và quyền riêng tư, chọn mục Cài đặt, sau đó truy cập Trung tâm tài khoản.

Bước 3: Chọn Mật khẩu và bảo mật.

Bước 4: Tìm mục Video selfie xác minh và chọn tài khoản Facebook muốn thực hiện xác minh.

Bước 5: Đọc các điều kiện, nhấn Tiếp và nhập mã bảo mật được Facebook gửi tới địa chỉ email liên kết với tài khoản.

Bước 6: Chọn Bắt đầu quay video selfie, giữ điện thoại ngang tầm mắt và thực hiện các động tác quay đầu theo hướng dẫn trên màn hình.

Khi quay video, người dùng nên đứng tại nơi đủ sáng, không đeo khẩu trang, kính râm hoặc sử dụng bộ lọc làm thay đổi khuôn mặt.

Bước 7: Gửi video để Facebook đối chiếu khuôn mặt với các hình ảnh đang có trên trang cá nhân. Quá trình kiểm tra thường diễn ra trong vài phút, nhưng thời gian hiển thị huy hiệu có thể lâu hơn.

Sau khi hoàn tất xác minh, huy hiệu có thể xuất hiện trên hồ sơ cá nhân, Marketplace, Facebook Dating và trong các nhóm. Meta cũng có kế hoạch mở rộng phạm vi hiển thị đến các bài đăng trên Bảng tin theo thời gian.

Meta đang triển khai Facebook Verified theo từng giai đoạn tại một số thị trường, sau đó dự kiến mở rộng trên toàn cầu. Nền tảng này chưa công bố thời điểm tính năng có mặt tại Việt Nam.

Tác giả: Quỳnh Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn