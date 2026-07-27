Bắt đối tượng 17 tuổi cầm dao đi trộm cắp tài sản, giở trò đồi bại với cụ bà 62 tuổi: Hé lộ thêm nhiều tình tiết mới

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để xử lý một đối tượng cầm dao đột nhập nhiều nhà dân trộm cắp tài sản rồi hiếp dâm luôn chủ nhà.

Đối tượng bị xử lý là Y Jham Kpơr (17 tuổi) trú tại xã Dang Kang, tỉnh Đắk Lắk.

Đối tượng Y Jham Kpơr. Ảnh: Lao động

Theo điều tra ban đầu, đêm 15/7, sau khi ăn nhậu xong, Y Jham Kpơr cầm 2 con dao rồi liên tiếp đột nhập nhiều nhà dân và quán tạp hóa trên địa bàn xã Dang Kang để trộm cắp tài sản nhưng không lấy được gì.

Đến khoảng 1 giờ sáng ngày hôm sau, Y Jham Kpơr tiếp tục đột nhập 1 cửa hàng tạp hóa khác. Tại đây, Y Jham Kpơr phát hiện nữ chủ quán (62 tuổi) đang nằm trên giường, khi thấy bà ngồi dậy thì liền dùng dao đe dọa giết. Quá sợ hãi nên nữ chủ quán nằm im.

Y Jham Kpơr lục lọi trong phòng để tìm tiền nhưng không được. Sau đó, đối tượng đã dùng dao dí vào mặt người phụ nữ đe dọa, khống chế hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, Y Jham Kpơr đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm 18/7, Tổ địa bàn số 4 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Dang Kang đã bắt giữ Y Jham Kpơr, nghi phạm gây ra vụ án.

Theo cơ quan công an, trước đó, ngày 1/6, Y Jham Kpơr đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, đến ngày 7/7, trong thời gian bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, Y Jham Kpơr tiếp tục thực hiện một vụ trộm xe máy tại xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk.

Tác giả: Minh Minh (T/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn