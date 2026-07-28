Rầm rộ MXH lúc này: 1 nam ca sĩ Việt bị réo tên vào drama làm người thứ 3 "rình rập" hôn nhân nữ diễn viên 99

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục xôn xao trước ồn ào đời tư của một nữ diễn viên sinh năm 1999, tạm gọi là T. Sau khi bị tài khoản được cho là chồng cũ đăng đàn "đấu tố", nữ diễn viên đã chính thức lên tiếng, phủ nhận nhiều thông tin lan truyền và bày tỏ quan điểm của mình về vụ việc. Tưởng chừng drama đã dần lắng xuống sau màn phản hồi của người trong cuộc, thì mới đây câu chuyện bất ngờ có diễn biến mới, khiến MXH tiếp tục dậy sóng.

Cụ thể, tài khoản được cho là chồng cũ của T. liên tiếp đăng tải hai bài viết dài trên trang cá nhân với giọng điệu gay gắt. Dù không nhắc tên bất kỳ ai, người này nhiều lần ám chỉ cuộc hôn nhân của mình từng bị một người đàn ông "rình rập" rồi phá hoại gia đình người khác. Đáng chú ý, người đăng còn dành nhiều lời lẽ chỉ trích nhân vật được nhắc đến, mô tả đây là một nam ca sĩ - nhạc sĩ tài năng, được nhiều người yêu mến bởi những sản phẩm về tình yêu nhưng ngoài đời lại sống không đúng với hình ảnh mà công chúng nhìn thấy.

Không chỉ dừng lại ở những bài viết đầy ẩn ý, tài khoản này còn công khai ảnh chụp màn hình một đoạn hội thoại được cho là giữa vợ cũ và nam nghệ sĩ nói trên. Nội dung đoạn tin nhắn chủ yếu là những lời hỏi han sau giờ làm việc, nhắc nhở "đi ngủ có sức mai quay", "lo em nghịch không chịu ngủ", cùng những dòng chia sẻ về cảm xúc cá nhân và chuyện "của mình". Người đăng cho rằng đây chỉ là một phần rất nhỏ trong câu chuyện, đồng thời tuyên bố sẵn sàng tung thêm những "hậu trường" nếu cần.

Ảnh: minh hoạ

Ngay sau loạt bài đăng, cư dân mạng nhanh chóng mở cuộc "truy tìm nhân vật". Trên nhiều diễn đàn, không ít người đồng loạt réo gọi tên nam ca sĩ N. Nguyên nhân xuất phát từ việc tài khoản trên liên tục xoáy vào một cụm từ trùng với tên bản hit nổi tiếng "P.M" của nam ca sĩ này. Chỉ từ chi tiết đó, hàng loạt bài đăng suy đoán đã xuất hiện, kéo theo tên tuổi của N. phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội dù người đăng chưa từng nhắc đích danh bất kỳ ai.

Đáng chú ý, mối quan hệ giữa T. và N. khiến nhiều người thắc mắc, vì tính theo vai trò trong dự án chung mà cả hai tham gia thì không có quá nhiều tương tác. Theo đó, T. tham gia diễn xuất trong bộ phim, còn N. đảm nhận vai trò sáng tác và thể hiện ca khúc nhạc phim đó. Tại sự kiện ra mắt tác phẩm, cả hai cũng từng xuất hiện cùng nhiều thành viên ekip và ghi lại những khoảnh khắc giao lưu trước truyền thông. Sau khi những bài đăng nói trên lan truyền, hình ảnh và thông tin về lần hợp tác này được một bộ phận cư dân mạng chia sẻ trở lại.

Hiện tại, toàn bộ những nội dung đang lan truyền đều xuất phát từ các bài đăng của một phía. Người đăng không công khai danh tính nam nghệ sĩ được nhắc đến, trong khi những ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện cũng chưa được kiểm chứng về tính xác thực cũng như bối cảnh. Vì vậy, đây vẫn là nguồn thông tin một chiều và cần chờ phản hồi từ các bên liên quan trước khi có thể đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Dẫu vậy, những diễn biến mới đã khiến câu chuyện tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán. Tên tuổi của nữ diễn viên sinh năm 1999 cùng nam ca sĩ N. vẫn liên tục bị cư dân mạng réo gọi, biến vụ việc thành một trong những drama được theo dõi sát sao nhất trên mạng xã hội ở thời điểm hiện tại.

Tác giả: Liên Hoa

Nguồn tin: Phụ nữ mới