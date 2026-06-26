Nhóm học sinh bị cướp chặn đường, tấn công

Ngày 26/6, Y Niên Niê (20 tuổi), Y Ji Mi Kbuôr (21 tuổi) và Niê Rôsi (19 tuổi, cùng trú xã Hòa Phú) bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt giữ về hành vi Cướp tài sản.

3 thanh niên chặn đường cướp điện thoại của học sinh. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, chiều 22/6, 8 học sinh cấp 2 cùng trú phường Ea Kao đang trên đường đi giao lưu bóng đá qua thôn 11A, xã Ea Ktur thì bị Y Ji Mi Kbuôr và đồng phạm chặn đường.

Sau đó, Y Ji Mi rút dao đe dọa, uy hiếp cướp của các em 2 chiếc điện thoại iPhone và Y Niên cướp một balô thể thao bên trong có một đôi giày đá bóng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 22,5 triệu đồng.

Đến 2h hôm sau, cảnh sát bắt giữ được 3 kẻ gây ra vụ cướp tài sản trên, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan.

Tác giả: Ngọc Oanh

Nguồn tin: vnexpress.net