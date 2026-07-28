Indonesia thắng đậm, Singapore chiếm đỉnh bảng ASEAN Cup 2026

Hai trận đấu tối 27/7 tạo nên những điểm nhấn trái ngược nhau. Indonesia phô diễn sức mạnh tấn công trên sân nhà Pakansari, còn Singapore chơi chắc chắn tại Jalan Besar để duy trì thành tích toàn thắng sau 2 lượt bảng A.

Cái tên nổi bật nhất trong trận đấu giữa Indonesia và Campuchia là tiền đạo Mitchell Baker. Chân sút 19 tuổi đang chơi bóng tại Mỹ, lập hat-trick ngay trong lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Các bàn thắng được ghi ở phút thứ 6, 15 và 56 giúp anh được vinh danh Cầu thủ hay nhất trận.

Tiền đạo Mitchell Baker (số 9) ăn mừng trong ngày lập hat-trick ngay trận ra mắt, góp công lớn giúp Indonesia thắng Campuchia 5-1 tại Bogor tối 27/7. Ảnh: ASEAN United FC

Màn ra mắt của Baker càng ấn tượng khi anh chỉ cần hơn một giờ để giải quyết trận đấu. Phía sau cú hat-trick ấy là tiền vệ Thom Haye với 3 đường kiến tạo, cho thấy khả năng tổ chức và tạo cơ hội hiệu quả của tuyến giữa đội bóng xứ vạn đảo.

Hậu vệ Sandy Walsh ghi bàn còn lại trong hiệp một, trước khi tiền đạo Jens Raven ấn định tỷ số ở phút 86.

Với đội tuyển từng 6 lần về nhì nhưng chưa vô địch Đông Nam Á, sự xuất hiện của Baker mang đến thêm một phương án đáng chú ý cho vị trí trung phong.

Campuchia chỉ tìm được bàn danh dự trong một tình huống hy hữu đầu hiệp hai. Cú sút từ góc hẹp của hậu vệ Chea Sokmeng khiến thủ môn Nadeo Argawinata đẩy bóng qua vạch vôi, nên bàn thắng được tính là pha phản lưới của người gác đền đội chủ nhà.

Nếu như Indonesia gây ấn tượng bằng sức công phá thì Singapore lại khẳng định sự ổn định. Đội bóng của HLV Gavin Lee vượt qua Timor Leste 2-0, qua đó nối dài khởi đầu hoàn hảo sau chiến thắng 2-1 trước Campuchia ở lượt mở màn.

Tiền đạo Ilhan Fandi tiếp tục trở thành nhân vật trung tâm. Chân sút 23 tuổi từng đưa bóng vào lưới ở phút 30 nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị sít sao, trước khi đánh đầu mở tỷ số ở phút 41.

Đó là trận thứ hai liên tiếp Ilhan tạo khác biệt cho Singapore, sau bàn quyết định trong thời gian bù giờ trước Campuchia. Phong độ ấy giúp tiền đạo của đảo quốc sư tử tiếp tục nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.

Tiền đạo Ilhan Fandi (số 19) ăn mừng bàn mở tỷ số, góp phần giúp Singapore thắng Timor Leste 2-0 trên sân Jalan Besar tối 27/7. Ảnh: ASEAN United FC

Sang hiệp hai, tiền vệ Song Ui-young nhân đôi cách biệt bằng một pha đánh đầu ở phút 56. Hai bàn thắng cùng thế trận được kiểm soát chặt chẽ giúp Singapore bảo toàn chiến thắng mà không phải trải qua những phút cuối căng thẳng như lượt ra quân.

Sau loạt trận này, Singapore dẫn đầu bảng A với 6 điểm. Việt Nam và Indonesia cùng có 3 điểm nhưng nhà đương kim vô địch xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn, trong khi Campuchia và Timor Leste vẫn chưa giành được điểm nào.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn