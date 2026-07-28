Cựu giám đốc Ban Quản lý dự án công trình Hải Phòng bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Tạ Viết Đông (SN 1964, trú phường Ngô Gia Tự, Hải Phòng), nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng, để điều tra về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Ông Tạ Viết Đông từng giữ chức Giám đốc Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị TP. Hải Phòng trong giai đoạn 2016-2019.

Ông Tạ Viết Đông khi còn công tác. Ảnh: Xuân Hoa

Tháng 5/2019, UBND TP. Hải Phòng kiện toàn, đổi tên Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị thành Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng. Sau đó, ông Tạ Viết Đông được bổ nhiệm giữ chức giám đốc đơn vị.

Năm 2024, Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng. Ông Tạ Viết Đông tiếp tục được bổ nhiệm làm giám đốc.

Đến tháng 2/2025, UBND TP. Hải Phòng thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp.

Sau khi đơn vị được hợp nhất, ông Tạ Viết Đông nghỉ hưu trước thời hạn.

Tháng 1 vừa qua, UBND TP. Hải Phòng tiếp tục tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng.

Đơn vị này trực thuộc UBND thành phố, hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định. Ban có chức năng làm chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách theo phân cấp của UBND thành phố.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: vietnamfinance.vn